«Saber para prever, prever para ejercer el poder»

Por Lic. Carlos Huezo

Sociólogo

Yendo en restrospectiva, en cuanto a la partidocracia tradicional Salvadoreña, es colosal el daño para con la población.

Los resultados de la última encuesta detalla el repudio y el hartazgo para con esos institutos cadáveres, corruptos arena y el hermano gemelo fmln.

Auguste Comte dijo en aquella frase icónica e inmortal, «El amor como principio, el orden como base, el progreso como fin.»

Talla perfectamente con la visión del actual mandatario Bukele, expresa el pueblo salvadoreño en las distintas mediciones y lo que se palpa en el Pueblo Salvadoreño.



Educación, seguridad, infraestructura, salud y turismo. Son de lo más destacado en la gestión del mandatario y su equipo de trabajo, en un tiempo exprés.

La última encuesta cae como balde de agua fría, a esos remanentes opositores, dónde buscan instalar una narrativa de incredulidad sobre la imagen intacta y en ascenso del actual mandatario, de mantenerse estos números en el 2027 el cadáver político corrupto del fmln desaparecería y arena quedará en limbo político, donde el pueblo claramente percibe que debe sepultar a esa oposición dañina y rancia en el 2027.

Cómo bien decía Comte «El pasado y él porvenir son los dos pilares entre lo que se levanta nuestra existencia.

A mí parecer la población lo ha entendido a la perfección y tiene esa comunión entre Pueblo, Mandatario y viceversa.

Nayib Bukele es un fenómeno, no solo en el interior del país, también goza de una vasta popularidad a nivel internacional.

«Vivir para los demás no es solamente una ley de deber, sino también una ley de felicidad.»

Se nota como Bukele ama profundamente a su pueblo, dónde está esa comodidad de la población en reciprocidad.

Avanza a pasos agigantados este nuevo El Salvador





