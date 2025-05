Ordenan detención provisional para líder comunitario y abogado por protesta de cooperativa El Bosque 

Día a Día News

ElSalvador—El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, decretó este viernes la detención provisional del presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y del abogado del Foro del Agua, Alejandro Antonio Henríquez, capturados tras una protesta frente a la Residencial Los Sueños, donde vive el presidente Nayib Bukele.

La jueza también ordenó que el proceso judicial pase a la fase de instrucción, la cual durará seis meses mientras la Fiscalía General de la República (FGR) continúa las investigaciones.

Ambos imputados son acusados de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos, en calidad de coautores, por presuntamente intentar ingresar a la zona residencial. Según el planteamiento fiscal, los detenidos actuaron con conocimiento previo y con una intención que, aseguran, no correspondía a una manifestación pacífica común.

La FGR sostiene que agentes policiales asignados a la seguridad del lugar intervinieron para “evitar que la situación escalara”.

Los abogados defensores criticaron duramente la resolución judicial. Jaime Ortega, defensor del pastor Ángel Pérez, aseguró que su defendido contaba con suficientes arraigos como para enfrentar el proceso en libertad.

“A pesar de los múltiples, múltiples arraigos, la jueza no consideró medidas alternas. La Constitución y el Código Penal permiten imponer una fianza si los arraigos no son suficientes, pero ni eso hizo. Me siento impotente como abogado y como ciudadano”, reclamó Ortega.

Por su parte, el abogado Oswaldo Feusier señaló que el expediente fiscal “no cumple con los requisitos mínimos” para justificar la detención. Criticó además que, tras tres horas de exposición por parte de la defensa, la jueza resolviera en menos de tres minutos.

Los hechos ocurrieron la noche del 12 de mayo de 2025, cuando habitantes de la cooperativa El Bosque realizaron un plantón frente al centro comercial Las Piletas y la Residencial Los Sueños. La protesta tenía como objetivo solicitar al presidente Bukele que detuviera una orden de desalojoque afecta a unas 300 personas de la comunidad.

Durante la concentración, Ángel Pérez fue detenido en medio de un forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), mientras otros habitantes intentaban impedir su captura. El momento fue transmitido en vivo por Radio Bálsamo TV.

Un día después, fue capturado Alejandro Henríquez, abogado del Foro del Agua, en las afueras de las instalaciones de la organización, ubicadas en la colonia Miramonte de San Salvador, según confirmaron miembros de dicha entidad.

Previo y durante la audiencia inicial, organizaciones de derechos humanos, familiares y residentes de la comunidad exigieron un debido proceso y solicitaron la liberación de los detenidos, alegando que se trata de una criminalización de la protesta social.

Compartir esta nota