Organizaciones de sobrevivientes de California pedirán a los legisladores prioridad a las necesidades urgentes de las víctimas

Las principales organizaciones de sobrevivientes de estado se reunirán este jueves en el ayuntamiento para pedir que los legisladores que inviertan en la estabilización de los programas de prevención e intervención de violencia y compensación a las víctimas de California OAKLAND.

La rede de unas 10 mil víctimas de delitos del estado californiano, han publicado una “agenda para las víctimas” la cual se compone de 10 puntos, en donde piden a los líderes dar prioridad a las necesidades urgentes de las diversas víctimas del crimen y describe los pasos que California debería tomar para ello.

Dicha agenda fue publicada junto con una carta a los líderes de la legislatura estatal y al gobernador Gavin Newsom por una coalición de algunas de las principales organizaciones del estado que representan a las víctimas de delitos, la cual pide a los legisladores:

Realizar inversiones inmediatas y significativas en compensación a las víctimas.

Programas de intervención y prevención de la violencia.

Asignaciones del fondo general del estado de $115 millones para el Programa de Intervención de Violencia de California para uso de los proveedores de servicios de primera línea y $ 115 millones para la Junta de Compensación de Víctimas de California para estabilizar permanentemente los fondos de compensación de víctimas y terminar con la dependencia excesiva de multas y tarifas.

Ampliar los derechos de las víctimas de delitos aumentando las protecciones legales para las víctimas para prevenir la pérdida de empleo y vivienda, ampliar los servicios legales civiles de las víctimas para ayudar a todas las víctimas a recuperarse y garantizar la dignidad, el respeto y el apoyo a las víctimas de delitos no resueltos

Poner fin a la discriminación que enfrentan muchas víctimas ampliando la elegibilidad para los servicios para víctimas a todas las víctimas del crimen y la violencia y erradicando las disparidades raciales en el acceso a compensación y servicios.

Brindar ayuda real a las víctimas llegando a más sobrevivientes en crisis más rápidamente, cubriendo los costos reales de recuperación aumentando los beneficios y cubriendo una amplia gama de servicios de curación, tratamiento y apoyo, asegurando que los servicios de recuperación de trauma estén disponibles e invirtiendo en servicios basados ​​en la comunidad. proveedores de servicios para víctimas.

La coalición de las principales organizaciones del estado incluyen a CSSJ, Peace Over Violence, Futures Without Violence y California Partnership to End Domestic Violencia.

Durante el ayuntamiento virtual que se realizará hoy a las 6 pm PDT, los líderes sobrevivientes de todo California se unirán a algunos de los principales funcionarios del estado para discutir estas llamadas y el imperativo de priorizar las necesidades de los sobrevivientes del crimen.