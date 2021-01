Organizaciones exhortan a los Órganos del Estado para profundizar contenido de los Acuerdos de Paz

Diferentes organizaciones como, FESPAD, CRISTOSAL, Fundación para el Debido Proceso, entre otras, exhortaron este día a los tres Órganos del Estado para que profundicen el contenido de los Acuerdos de Paz y así apoyar a las víctimas del conflicto armado.

Después de 29 años, diferentes organizaciones reivindican la validez de los Acuerdos de Paz e insisten en la necesidad de la verdad, memoria, justicia y reparación para las víctimas que resultaron por el conflicto armado.

“Hemos repetido muchas veces a la Asamblea Legislativa, a todos los presidentes, a la Corte de Cuentas y no han querido darnos una respuesta concreta, la impunidad sigue siendo gran parte de todos los del Estado, porque todos ellos saben que fue lo que paso en la guerra, no nos podemos quedar callados tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón porque esto no se acaba, esto tiene que seguir porque nosotros seguimos con el dolor, no dormimos pensando donde están los desaparecidos, que hicieron con ellos”, expresó la madre Sofía, una de las víctimas.

“Le pedimos al gobierno que deje de estar hablando que nosotros somos fachada del FMLN, no somos víctimas que sufrimos las consecuencias de tener que sufrirlas, porque las victimas estaban en medio de los dos bandos” agregó Sofía.

Fotografía Fredy Ortiz

“El decreto ejecutivo que el señor presidente hizo, hemos pedido que el 30 de agosto sea decretada como día nacional de las desapariciones forzadas y ahí incluye a todos nosotros. Ahora que el señor presidente venga y diga que el 16 de enero como una (…) y de donde saca esa fecha él, ahora no nos han consultado a nosotros como victimas si es la fecha que nosotros queremos, notros ya hemos hecho la propuesta” dijo Rafael Segura.

Así mismo manifiesta: “Yo creo que efectivamente el señor presidente nos quiere arrastrar hacía la posición de un partido político, pero nosotros no somos partidarios, nosotros somos victimas del conflicto armado y como tal se nos debe respetar y dar el estatus de victimas del conflicto armado”.

También el abogado de FESPAD, Héctor Carrillo afirma que: “negar la importancia de los Acuerdos de Paz también implica abandonar la idea de las miras republicanas de El Salvador, desconocer la importancia del respeto de la legalidad desconocer la importancia del respeto de los derechos fundamentales de la población. Insistimos los Acuerdos de Paz lejos de desconocerse deben de profundizarse”.