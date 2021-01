Ministra de Educación verifica inicio de clases virtuales en colegios privados

Varios colegios privados del país dieron inicio a las clases correspondientes al año lectivo 2021, por lo que la Ministra de Educación, Carla Hananía de Varela verificó que estas entidades acaten la medida de desarrollar las clases bajo la modalidad virtual.

Para la verificación estuvo acompañada por por el Secretario Ejecutivo de la Federación de Entidades de Educación Católica (FEDEC), Enrique Ernesto Weil Nuila, y Edgar Borja, Presidente de la Federación de Colegios Cristianos (FEDECRIS).

La medida de reanudar las clases de manera virtual se implementó a principios de año con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud de todos los docentes y estudiantes, así como del personal administrativo que labora tanto en el sector público o en el sector privado.

De acuerdo con Hananía de Varela a tan solo pocos días de matrícula han notado una migración de alumnos del sector privado al público.

“No sabemos si es una tendencia, pero vamos a esperar a que finalice el mes de enero (…) este hecho para nosotros no es una alegría, no podemos alegrarnos por algo que le sucede a otro sector de la misma área educativa. Para nosotros no hay diferencia, pues todos tienen el mismo derecho a la educación», añadió la ministra.