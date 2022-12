Pagara $62,500 y proporcionarán otras medidas para resolver una demanda por discriminación salarial 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Jerry’s Chevrolet Inc. y Jerry’s Motor Cars Inc., los principales concesionarios de automóviles del condado de Baltimore, pagarán $62,500 y proporcionarán otras medidas para resolver una demanda por discriminación salarial y represalias presentada por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), la agencia federal anunciado el pasado 02 de diciembre.

Según la demanda de la EEOC, una empleada trabajaba como despachadora, pero se le pagaba menos que a un despachador masculino, y ambos realizaban el mismo trabajo. Cuando la empleada se quejó con recursos humanos sobre la disparidad salarial, ese departamento le dijo que alguien investigaría el asunto. En cambio, una semana después fue despedida. La empresa afirmó que una blasfemia que había dicho durante un descanso fue la razón de su despido, aunque meses antes, un empleado que había tenido una conducta mucho más ofensiva solo había recibido una advertencia por escrito.

La Ley de Igualdad Salarial y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíben la discriminación basada en el pago y prohíben las represalias contra los empleados que solicitan un pago igual al de los empleados del sexo opuesto. La EEOC presentó su demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland, División de Baltimore (EEOC v. Jerry’s Chevrolet Inc., et al, Acción Civil No. 21-cv-02464-JRR), después de intentar primero llegar a un acuerdo previo. solución de litigios a través de su proceso de conciliación.

Además de proporcionar $62,500 en alivio monetario a la mujer con salarios más bajos, el decreto de consentimiento de dos años que resuelve la demanda prohíbe a la empresa la discriminación salarial basada en el sexo y las represalias contra los empleados que buscan la igualdad salarial en el futuro. Jerry’s Chevrolet y Jerry’s Motorcars adoptarán una política que crea canales para que los empleados denuncien salarios desiguales y procedimientos para manejar esas quejas. La empresa capacitará a sus gerentes y empleados de supervisión sobre la prevención de la discriminación salarial basada en el sexo que surge del Título VII y la Ley de Igualdad Salarial y las prohibiciones de represalias de esos estatutos, con especial énfasis en las represalias contra quienes solicitan la igualdad salarial. La compañía también informará a la EEOC sobre cómo maneja cualquier queja por discriminación salarial.

“A las mujeres todavía se les paga 83 centavos por cada dólar que ganan los hombres”, dijo la abogada regional de la EEOC, Debra M. Lawrence. “Este problema no se puede solucionar sin que las mujeres puedan hablar cuando se enteran de que se les paga menos que a sus compañeros de trabajo masculinos. Aplaudimos a las mujeres que hablan a favor de la igualdad salarial y que saben que corren el riesgo de ser despedidas al hacerlo. La EEOC está aquí para ellos”.

La directora de la oficina de campo de la EEOC en Baltimore, Rosemarie Rhodes, agregó: “La igualdad salarial siempre ha sido una prioridad en este distrito. Los empleadores deben trabajar de manera proactiva para garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo salario. Como fue el caso aquí, esperar a que un empleado plantee el problema puede tener consecuencias significativas, particularmente cuando la queja del empleado no se maneja correctamente”.

