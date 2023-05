Paradize y JC Karo están en una “Nube” con este nuevo lanzamiento

Escucha este artículo Escucha este artículo

La disquera White Lion anuncia el lanzamiento de la nueva canción “Nube” del talentoso artista Paradize en colaboración con Jc Karo.



La canción es una mezcla perfecta de ritmos suaves de hip hop y una letra con mucho sentimiento y pasión. Cuenta con versos que reflejan la determinación y el esfuerzo del artista por alcanzar sus metas y sueños.

“Yo empecé y no me detuve, pa´ algún día tener lo que no tuve, ser un astro como Altuve, pal que dijo que no pude, le pedí a Dios que me ayude, ahora estamos tocando las nubes…”, expresa Paradize en esta canción cómo se siente en este momento de su vida y su pasión por la música.



El video musical de “Nube” fue filmado en Puerto Rico y dirigido por PuffPuffpasa, promete ser un espectáculo visual increíble y reflejar la esencia de la canción.

24 total views, 24 views today

Compartir esta nota