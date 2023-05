Dra. Tania Medina hizo un llamado

Escucha este artículo Escucha este artículo

A la ceremonia de los Premios Billboard Mujer Latina que se celebró en Miami, asistieron personalidades de la música como Shakira, Thalía, Ivy Queen, Ana Gabriel, Goyo y Evaluna.

La Dra. Tania Medina, reconocida cirujana plástica dominicana, se destacó en la alfombra celeste de los Billboard Mujeres Latinas en la Música con un espectacular vestido diseñado por el dominicano Joel Reyes. En la entrega de premios, cuya versión estuvo dedicada a la mujer, la Dra. Medina compartió con personalidades de la música como Shakira, Thalia, Ivy Queen, Ana Gabriel, Goyo y Evaluna.

La Dra. Tania Medina continúa creciendo en el mundo de la música, luego de debutar como cantante con la bachata “Enamórate de ti”. El video de la canción ha superado el millón de visitas en YouTube y actualmente ocupa el primer lugar en el chart de Publimetro de República Dominicana.

“Me emociona tener la oportunidad de estar en los Billboard Mujeres Latinas en la Música. Significa seguir reconociendo el poder femenino y resaltar que nosotras tenemos un papel fundamental no solo en la música, sino en cualquier disciplina en la que nos desenvolvemos. Precisamente, siempre aprovecho estos espacios para levantar mi voz en favor la Fundación Sin Etiquetas, la cual lidero, y que fue inspirada en mi hijo Pablito, quien tiene esta condición. Lo hago para crear conciencia invitando a las personas a donar para ayudar a muchos padres con hijos autistas y que no tienen las condiciones económicas para sobrellevar la discapacidad que padecen sus familiares. Al tiempo me siento complacida de hacer parte del mundo artístico, ahora que mi primera canción fue recientemente #1 en República Dominicana”, comentó la Dra. Medina.

Los Billboard Mujeres Latinas en la Música, en su primera edición, premiaron a Shakira como mujer del año. Fueron transmitidos por la cadena televisiva Telemundo. Esta gala reunió́ a algunas de las mujeres más importantes del mundo de la música, incluyendo cantantes, compositoras, productoras y ejecutivas. Durante el evento, se entregaron premios a las artistas que se han destacado por su excelencia.

