Perito declara en juicio contra exalcaldesa de Soyapango en la reanudación del juicio 

ElSalvador—El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador reanudó este viernes el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, y cuatro exempleados municipales, con la declaración de una perito financiera de la Corte de Cuentas de la República. El testimonio se centró en la adjudicación de un contrato para la recuperación de fondos municipales.

Según explicó el abogado defensor de Montano, Miguel Ángel Cárcamo, la pericia fue realizada por dos profesionales de la Corte de Cuentas, quienes evaluaron la legalidad del contrato otorgado a la sociedad Lex Support. Esta empresa fue contratada para gestionar la recuperación de $5 millones en mora de la comuna.

“El peritaje fue elaborado con base en la documentación presentada por la Fiscalía. Se trata de determinar si el proceso de adjudicación cumplió con los requisitos legales”, indicó Cárcamo.

Durante la audiencia, la perito declaró sobre la adjudicación otorgada a Lex Support, cuyo representante legal, Ricardo Roque Baires, también está siendo procesado. El contrato estipulaba que la empresa solo recibiría pago si lograba recuperar fondos. Finalmente, se recuperaron $867,499.96 y se pagaron $187,530.12, equivalente al 24.97 % pactado por resultados.

“El acuerdo establecía que si la empresa no recuperaba fondos, no recibiría pago alguno”, detalló Cárcamo, defendiendo que no hubo irregularidades y que el contrato fue aprobado por el Concejo Municipal, lo que demuestra –según él– que no fue una decisión unilateral de la exalcaldesa.

Por su parte, Carlos Meléndez, abogado de Roque Baires, cuestionó la objetividad de la perito. Alegó que omitió información relevante, como el hecho de que fueron dos las empresas contratadas para la recuperación de la deuda.

“No se mencionó que fueron dos empresas las que participaron ni se detalló el monto total que se esperaba recuperar. Omitir eso distorsiona la evaluación. El Concejo Municipal aprobó el contrato con base en la mejor oferta disponible”, expresó.

Acusaciones en curso

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Montano de cinco delitos: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción a condiciones laborales y negociaciones ilícitas. Según el Ministerio Público, la exalcaldesa habría malversado $271,760.43 que debían destinarse a proyectos para la comunidad.

También enfrentan cargos:

• Ricardo Roque Baires, por falsedad ideológica y negociaciones ilícitas.

• Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera, ausente), por apropiación de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y malversación.

• Salvador Orlando Montano Méndez (exdirector de asuntos estratégicos, ausente), por los mismos delitos.

• Francisco Hernández (exgerente financiero), por apropiación de cuotas, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios.

El caso surgió tras denuncias de trabajadores municipales, quienes aseguraron no haber recibido sus salarios ni descuentos de ley entre septiembre y diciembre de 2022. Las protestas culminaron con la captura de Nercy Montano el 28 de diciembre de ese mismo año, dentro de la alcaldía.

La Fiscalía prevé presentar más de 100 testigos, incluyendo empleados y extrabajadores de la comuna, durante el desarrollo del juicio.

