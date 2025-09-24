PNC captura a hombre por atropellar a dos mujeres en Ciudad Delgado

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Misael Osvaldo Flores Nieto, de 32 años, señalado de atropellar a dos mujeres en Ciudad Delgado, San Salvador. El hecho ocurrió la mañana del miércoles 24 de septiembre en el kilómetro 5 ½ de la carretera Troncal del Norte.

De acuerdo con la información oficial, una de las víctimas, de 63 años, falleció en el lugar, mientras que la otra, de 50 años, fue trasladada a un hospital en estado crítico. La PNC confirmó que Flores Nieto tenía un nivel de alcohol de 50° al momento de la prueba de alcoholemia.

El detenido será remitido a las autoridades correspondientes por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Este caso se suma a otros incidentes recientes de tránsito con resultados fatales. El pasado sábado, Stanley Bladimir Núñez Pinto fue capturado tras ser acusado de causar la muerte de un motociclista en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Acajutla con Sonsonate Oeste.

Asimismo, la noche del martes, una menor de 17 años perdió la vida en un accidente en la carretera hacia el Puerto de La Libertad, en la curva conocida como El Papaturro. Según la PNC, el motociclista con el que viajaba perdió el control de su vehículo, lo que provocó que la joven cayera al carril contrario y fuera atropellada. El conductor resultó con lesiones.

Las autoridades mantienen operativos y revisiones en diferentes tramos de las carreteras nacionales para prevenir accidentes similares y garantizar la seguridad vial.

