PNC rescata a tres rehenes en centro juvenil de zona 13

Guatemala–Un operativo conjunto de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), apoyado por agentes de la Comisaría 13 y el Comando Antisecuestros, permitió la liberación de tres trabajadores que habían sido retenidos por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I), conocido como Las Gaviotas, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

La situación se desató la mañana del lunes 25 de agosto, cuando un grupo de 34 internos de la MS-13, en su mayoría adultos, retuvo a cuatro empleados de una empresa de alimentos que ingresaban al centro para distribuir víveres.

El motín fue presuntamente motivado por la exigencia de los reclusos de que sus líderes fueran trasladados desde el penal de Renovación I, con el fin de retomar el control de sus estructuras delictivas.

Durante la intervención, las autoridades lograron liberar a tres de los cuatro rehenes, quienes presentaban lesiones visibles y fueron trasladados a centros asistenciales para su atención médica. El cuarto rehén, un interno que sufrió un trauma craneal, recibió atención en el Hospital Roosevelt.

El Comando Antisecuestros de la PNC ejecutó el ingreso al CER I con el apoyo de gases lacrimógenos, lo que permitió liberar a los rehenes y recuperar el control de las instalaciones. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, enfatizó que el gobierno no cederá ni negociará con criminales, reafirmando la postura institucional frente a las pandillas.

Tras el operativo, las autoridades procedieron al traslado de los 34 internos implicados hacia la Torre de Tribunales para su procesamiento judicial. Además, se activaron protocolos de seguridad en el CER I, y personal de la Secretaría de Bienestar Social supervisó la situación y coordinó la atención de los afectados.

La NC reiteró su compromiso de utilizar las herramientas necesarias para salvaguardar la vida de los guatemaltecos, manteniendo acciones de búsqueda de mareros en diferentes lugares del país. Asimismo, destacó que, bajo las instrucciones del Director General David Custodio Boteo, se continuará con el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas, sin ceder ante presiones de los delincuentes.

