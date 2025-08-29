Pareja recapturada en Fraijanes tenía más de Q283 mil escondidos en una camioneta

Día a Día News

Guatemala—Fraijanes, 29 de agosto de 2025 – La Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y fiscales del Ministerio Público, recapturó a una pareja en la zona 3 de Fraijanes tras localizar Q283,675 en efectivo, ocultos dentro de una camioneta. Los detenidos no pudieron justificar la procedencia ni la legalidad del dinero.

Los capturados fueron identificados como Josué David Pérez López, de 42 años, quien cuenta con 21 antecedentes penales por delitos como robo, intento de violación, atentado, portación ilegal de arma de fuego y escándalo bajo efectos de drogas, y Claudia Verónica Chití Coló, de 28 años, con un antecedente por extorsión en forma continuada.

Durante la inspección del vehículo, apoyada por el K-9 “Basa”, las autoridades también decomisaron dos tolvas, 50 municiones, seis pasamontañas, cinco gorras y dos teléfonos celulares, los cuales serán analizados por el Ministerio Público para continuar con la investigación.

El operativo forma parte de los esfuerzos de las autoridades por desarticular estructuras criminales y determinar el origen del dinero incautado, así como posibles vínculos de los detenidos con otras actividades ilícitas.

