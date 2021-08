Presidente de México analiza la posibilidad de instalar redes de gas natural en algunas viviendas

El presidente de México, Manuel López Obrador informó este jueves que se analiza la posibilidad de instalar redes de gas natural en algunas colonias del país.

De acuerdo al presidente Obrador, con la instalación de redes de gas natural se busca utilizar los excedentes de este combustible que el país tiene, para beneficiar a las personas ya que este resulta “más barato utilizar ese gas”, indicó en conferencia de prensa.

“Si se introduce el gas natural en viviendas, no solo podemos distribuir así los excedentes de gas que se tienen, que se están pagando y no se usa. No solo es eso, es enderezar una gerencia de tantas que recibidos por la corrupción”, manifestó.