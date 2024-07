Primer D23 Day en Disneyland Resort

Before D23: The Ultimate Disney Fan Event begins in Anaheim, Calif., guests are invited to the ultimate kickoff party, the first-ever D23 Day at Disneyland Resort on Aug. 8, 2024. During this one-day event, guests will discover celebratory offerings inspired by Disney history, classic stories and new favorites. Beginning at park opening and while supplies last, a limited quantity of complimentary Mickey Mouse ear hats featuring the D23 Day at Disneyland Resort logo will be handed to guests entering Disneyland Park and Disney California Adventure Park on Aug. 8., 2024. (Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

Disneyland Resort anunció lo que todos los visitantes, incluidos D23: The Official Disney Fan Club Members y los asistentes al evento D23, con una entrada válida al parque temático y una reservación pueden esperar durante este evento en todo el resort, que incluye: A partir de la apertura del parque y hasta agotar existencias, se entregará una cantidad limitada de gorros con orejas de Mickey Mouse de cortesía a los visitantes que ingresen a Disneyland Park y Disney California Adventure Park el 8 de agosto. Una cabalgata en el Parque Disneyland con 23 personajes y leyendas de Disney seleccionadas Personajes que hacen apariciones por tiempo limitado, incluidos Goofy y Max de "Goof Troop" Mercancía nueva: una colección de "Tarzán", medallones del D23 Day en Disneyland Resort y más Todos los visitantes del parque con entrada válida al parque y reservaciones de parques temáticos el 8 de agosto recibirán descargas digitales ilimitadas y gratuitas de fotografías de Disney PhotoPass tomadas ese día. Como parte de las festividades, Disney Jr. Let's Play! Party en Disney California Adventure Park el 8 de agosto contará con actividades que los niños en edad preescolar y sus familias podrán disfrutar: Ariel de Disney Jr. hará una aparición especial de un día, haciendo su debut en los Parques Disney en un desfile caprichoso con amigos icónicos de Disney Jr. Área especial de artes y manualidades "Disney Jr.'s Ariel" y presentaciones en vivo en Hollywood Land Regreso de la actividad de decoración de cupcakes "Confection Purrfection with the SuperKitties" Downtown Disney District amplía la diversión con descuentos y ofertas durante toda la semana, desde el domingo 4 de agosto hasta el domingo 11 de agosto.