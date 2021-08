Primeros pasos para estimular tu salud física y mental explorando el medio ambiente

Muchas personas alrededor del mundo se vieron encerradas en sus casas durante la pandemia por motivos de seguridad. Las actividades al aire libre le dieron un toque de normalidad a nuestra vida y muchos empezamos a disfrutar de la libertad que nos ofrece el exterior. De hecho, según la Asociación de la Industria de las Actividades al Aire Libre, el 28% de las personas que se aventuraron a salir de su casa se dedicaron a correr, y el 61% de esas personas planean seguir corriendo al aire libre incluso con los gimnasios abiertos de nuevo. ¡Esto ha provocado un aumento en la práctica de senderismo también!

Las carreras de senderos no sólo proporcionan beneficios físicos que no se encuentran en el clásico running por carretera, como el fortalecimiento de diferentes músculos de las piernas, los tobillos y los pies, sino que también ayuda a los corredores a desconectar de la congestión de las calles para volver a conectar con la naturaleza, y a obtener beneficios para la salud mental y física, como la disminución de la ansiedad. Para ser más concretos, un paseo o una carrera de 90 minutos en la naturaleza disminuye la actividad cerebral negativa, mientras que el mismo ejercicio en una zona urbana no tiene el mismo efecto.

Te preguntarás ¿qué se necesita para empezar a practicar las carreras de senderos y cuáles son sus beneficios? Pues aquí Merrell, el líder mundial en calzado deportivo para actividades al aire libre, aclarar estas dudas y te invita a que aproveches de lo que queda del verano y celebres el mes oficial de la carrera de senderos.

Lo que necesitas:

· Calzado especial diseñado para correr en montañas y senderos: Los senderos pueden tener sus riesgos y es importante proteger nuestros pies de heridas por punción con rocas afiladas u otros objetos filosos que pueden estar incrustados en la tierra. La colección MOAB tiene muy buenas opciones para todo tipo de aficionados desde el senderismo local de pequeños recorridos hasta grandes recorridos turísticos. Este calzado de senderismo es uno de los más populares en los Estados Unidos con casi 20 millones de personas utilizándolo desde su creación.

· Mapa de la ubicación que piensas explorar: Siempre es bueno tener presente en qué ubicación estás. Si decides hacer senderismo local de distancia corta, ten en cuenta todos las señales disponibles en el sendero y ten a mano un mapa o aparato digital que te pueda ayudar a guiarte. Para expediciones más extensas, es recomendable ir en grupo o con un guía certificado.

· Agua, provisiones y un kit de primeros auxilios: Cualquier actividad al aire libre conlleva riesgos incluso si no te expones deliberadamente a un peligro inminente. Es muy importante tener a mano agua, comida y un kit de primero auxilios. De esta manera, estás preparado en caso de un accidente o situación peligrosa que requiera técnicas de supervivencia.

Beneficios de la carrera de senderos:

· Fortalece diferentes músculos de las piernas, los tobillos y los pies mientras corres cuesta arriba y por terrenos irregulares, a la vez que mejora tu estabilidad y equilibrio.

· Escapas de la vida en la ciudad y de la monotonía mientras te cruzas con la vida silvestre y reconectas con la naturaleza. Este tipo de actividades te permite beneficiar a tu salud mental y reducir el estrés y la ansiedad del día a día. Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente sólo 2 horas a la semana al aire libre mejoran la salud y el bienestar.

· Mejora tu estado de ánimo, concentración y marcadores fisiológicos como la presión arterial y el ritmo cardiaco.De acuerdo con una reseña publicada en Frontiers in Psychology, estar entre 10 y 50 minutespuede tener un buen impacto en tusalud en general.

