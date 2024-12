Protección Civil emite aviso ante la continuidad sísmica en Conchagua y sus alrededores 

La Dirección General de Protección Civil emitió aviso ante la continuidad sísmica me el distrito de Conchagua (La Unión) y sus alrededores.

Según el Informe Especial N° 3, publicado este 10 de diciembre de 2024 a las 11:00 a.m. por la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informa sobre la evolución de la actividad sísmica registrada en el distrito de Conchagua y sus alrededores del departamento de La Unión, tras la ocurrencia de un evento principal de magnitud 5.8 en la escala de Richter.

Este sismo se registró a las 9:50 p.m. del domingo 8 de diciembre de 2024 a una profundidad de 5 kilómetros, y generó una intensidad de V en la escala de Mercalli Modificada en Conchagua.

Dicho informe indica que: “Desde el evento principal, hasta la emisión de este informe, se han contabilizado 434 réplicas, de las cuales 105 han sido percibidas por la población. Las magnitudes de estas réplicas oscilan entre 2.0 y 5.0 en la escala de Richter. El segundo evento de mayor magnitud ocurrió el lunes 9 de diciembre a las 07:46 a.m. con una magnitud de 5.0 en la escala de Richter a una profundidad de 11.4 kilómetros. El sismo más reciente sentido en la zona fue registrado a las 10:30 a.m. del día de hoy con una magnitud de 2.6 en la escala de Richter y una profundidad de 8.0 kilómetros. Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona. De acuerdo con el pronóstico de réplicas, existe una alta probabilidad de que la zona continúe experimentando réplicas con magnitudes entre 2.5 y 5.0 en la escala de Richter durante la próxima semana. Adicionalmente, considerando el comportamiento histórico y las características tectónicas de la región, no se descarta la ocurrencia de un evento sísmico con una magnitud igual o superior al del evento principal (5.8 en la escala de Richter)”.

Ante la posible evolución del evento, Protección Civil recomienda a la población atender las indicaciones compartidas por las autoridades de la Dirección General de Protección Civil.

Compartir esta nota