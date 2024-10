Protección Civil inicia la Semana de Reducción de Riesgo de Desastres 2024

El Director de Protección Civil, Luis Amaya, dio inicio a la Semana de Reducción de Riesgo de Desastres 2024, a desarrollarse entre el 14 y el 18 de octubre.

En las actividades se toma rn cuenta que el país es altamente sísmico y enfrenta riesgos constantes, es así como el jueves 17 de octubre se llevará a cabo el Simulacro Nacional ante Terremotos 2024, a las 11:00 a. m., que simulará un sismo de magnitud 7.6 con epicentro frente a las costas de La Libertad.

“Como saben, hemos venido en los últimos años siendo muy enfáticos en la necesidad de probar nuestras capacidades y no solamente me refiero a las de la Dirección General de Protección Civil, de la Dirección de Albergues, del Cuerpo de Bomberos o de las demás instituciones del sistema, me refiero a la sociedad salvadoreña como tal”, dijo el director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Amaya.

Ese mismo día, se realizará la intervención en el centro comercial Plaza Merliot, con la participación de la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el Sistema de Emergencias Médicas, la Policía Nacional Civil, los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte VMT y el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional del centro comercial.

“Participar en el simulacro ha incluido tres fases importantes, la primera de ellas es registrarse, en términos prácticos es decir ‘yo quiero participar’; la segunda fase es la de verificación y de lo que se trata es de medir capacidades (…). No solamente se trata de un ejercicio más: se trata de medir nuestras capacidades (de reacción), de generar consciencia en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo”, explicó el director de Protección Civil.

A escala nacional, más de 6,500 instituciones públicas y privadas se han inscrito para participar en este ejercicio, incluyendo centros educativos, universidades, hospitales, alcaldías, empresas privadas y las comisiones departamentales, municipales y comunales de Protección Civil.



