Puede beneficiarse de esta demanda colectiva por USD 3 millones

JND Class Action Administration Se ha llegado a un acuerdo recientemente propuesto en una demanda colectiva (en referencia a ConAgra Foods, Inc., Distrito Central de California, caso n.° CV 11-05379-CJC (AGRx), MDL n.° 2291). Este nuevo acuerdo reemplaza al acuerdo anterior que fue impugnado y revocado por el Noveno Circuito. El Tribunal autorizó este aviso y decidirá si aprueba el acuerdo propuesto recientemente.

¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS?

Usted es miembro de la demanda solo si reside en cualquiera de estos once estados y compró aceites de cocina de la marca Wesson, incluidos Wesson Vegetable Oil, Wesson Canola Oil, Wesson Corn Oil y Wesson Best Blend («Aceites Wesson»), para su propio uso personal y no comercial en esos estados durante el período de la demanda procedente:

Estado Período de la demanda California 28 de junio de 2007 al 1 de julio de 2017 Colorado 12 de enero de 2009 al 1 de julio de 2017 Florida 12 de enero de 2008 al 1 de julio de 2017 Illinois 12 de enero de 2007 al 1 de julio de 2017 Indiana 12 de enero de 2006 al 1 de julio de 2017 Nebraska 12 de enero de 2008 al 1 de julio de 2017 Nueva York 12 de enero de 2008 al 1 de julio de 2017 Ohio 12 de enero de 2010 al 1 de julio de 2017 Oregón 12 de enero de 2006 al 1 de julio de 2017 Dakota del Sur 12 de enero de 2006 al 1 de julio de 2017 Texas 12 de enero de 2010 al 1 de julio de 2017

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA DEMANDA?

La demanda sostiene que el demandado Conagra violó ciertas leyes en la comercialización, publicidad y venta de aceites Wesson fabricados con ingredientes genéticamente modificados (OGM) como «naturales». Conagra niega cualquier tipo de acto ilícito y ha alegado diversas causales de exención de responsabilidad que considera son meritorias.

¿QUÉ PUEDE OBTENER DE ESTE ACUERDO?

Se utilizará un Fondo del Acuerdo de USD 3 millones para cubrir pagos a los miembros de la demanda colectiva, gastos de litigio del caso desde 2011, costos administrativos, primas de servicios y otras costas del proceso. Los miembros de la demanda colectiva que presenten oportunamente un formulario de reclamación válido pueden recibir USD 0.15 por cada aceite Wesson que hayan adquirido durante el período de la demanda colectiva, con sujeción a un ajuste hacia arriba o hacia abajo en función del número de reclamos presentados. USD 575,000 del Fondo del Acuerdo se asignarán únicamente a los miembros de la demanda colectiva de Nueva York y Oregón que presenten reclamos válidos. Visite www.WessonOilSettlement.com para obtener más información.

¿CÓMO PUEDE OBTENER UN PAGO?

Si presentó un reclamo en el acuerdo anterior que refleje todas sus compras que califican, no necesita hacer nada. Si anteriormente no presentó un reclamo, vaya a www.WessonOilSettlement.com y presente o descargue un formulario de reclamo. Todos los formularios de reclamo deben presentarse en línea o enviarse por correo postal con fecha del matasellos antes del 22 de mayo de 2023. Solo se puede presentar un formulario de reclamo por hogar, que se define como todas las personas que residen en la misma dirección física.

¿CUÁLES SON SUS OPCIONES?

Si usted es miembro de la demanda colectiva y no hace nada o presenta un formulario de reclamo, quedará obligado por las sentencias del Tribunal. Si no desea participar en el Acuerdo, debe enviar una solicitud de exclusión en línea o por correo postal con fecha del matasellos antes del 22 de marzo de 2023. Cualquier miembro de la demanda colectiva que no se excluya del acuerdo puede presentar una objeción por escrito al acuerdo antes del 22 de marzo de 2023. Para obtener información sobre cómo excluirse u objetar, visite www.WessonOilSettlement.com.

El Tribunal celebrará una audiencia en el Ronald Reagan Federal Building and United States Courthouse, 411 West Fourth Street, sala 9B, Santa Ana, California 92701, el 24 de abril de 2023 a la 1:30 p. m., hora del Pacífico, para determinar si aprueba el Acuerdo, una indemnización por gastos y primas de servicios de hasta (a) USD 3,000 para cada uno para los seis representantes de la demanda colectiva que prestaron declaración y (b) USD 1,000 para cada uno para los siete representantes de la demanda colectiva que no prestaron declaración. El Tribunal nombró a DiCello Levitt LLC, Tadler Law LLP y a Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman LLP para que representaran a la demanda colectiva como abogados de la causa. Usted o su abogado pueden solicitar intervenir y hablar en la audiencia a su propio costo, pero no está obligado a hacerlo.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Visite www.WessonOilSettlement.com; llame gratuitamente al 1-833-291-1651; o escriba a: Wesson Oil Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 11050, Seattle, WA 98111-9349.

