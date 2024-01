¿Qué debo hacer para cumplir los propósitos de año nuevo?

Escucha este artículo Escucha este artículo

Un mes después de los festejos de Año Nuevo y confirmar nuestras resoluciones del año, existe la posibilidad de que algunos de nosotros ya hayamos fallado en mantenerlas. A los mejores nos pasa, ya sea renunciar a la comida chatarra con la esperanza de comer de manera más saludable o prometer hacer más ejercicio o dejar de usar nuestros teléfonos, lo más probable es que ya hayamos descuidado nuestras resoluciones.

Las investigaciones muestran que el 30 por ciento de esos “año nuevo, nuevo yo” renuncian a sus resoluciones a las dos semanas. Pero el hecho de haber tenido un desliz no significa que no puedas regresar. Según John Norcross, profesor de psicología en la Universidad de Scranton Pensilvania con un estudio en coautoría publicado en la revista Time, “Los primeros desvíos no predicen el fracaso. De hecho, muchos resolutores finalmente exitosos informan, incluso cuando los experimentan, que los primeros deslices fortalecen tus resoluciones”.

Sin embargo, ofreció cinco formas científicas de reiniciar y mantenerse al día con esas resoluciones:



1. Date un control de la realidad: en lugar de molestarte por el fracaso, date un respiro y entiende que cambiar tu comportamiento es básicamente aprender una nueva habilidad, dice Norcross.

2. Reformula tus resoluciones: las investigaciones también muestran que es más probable que las personas logren sus resoluciones si aportan una gratificación inmediata, en lugar de retrasarlas. Por lo tanto, persiga la resolución día a día y proporcione motivación.

3. Encuentra un amigo: “Tener un compañero de resolución no hace mucha diferencia al principio, pero el apoyo social comienza a tener un gran impacto alrededor de febrero, o alrededor de un mes después”, afirma Norcross.

4. Cambia tu entorno: “Lo más probable es que algo desencadenó la falla en la resolución, ya sea una persona, un lugar o un mal hábito”, dice Norcross, “Evita esos factores desencadenantes y reemplázalos con personas, lugares y cosas que te ayudarán a mantener el objetivo”.

5. Reinicia en el momento adecuado: las investigaciones muestran que comenzar un cambio de comportamiento en un día de importancia psicológica, ya sea el primero del mes, un cumpleaños o un aniversario, puede mejorar tus posibilidades de éxito, según Norcross.

