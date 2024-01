Aperturan casi 100 unidades de vivienda en el noreste de Los Ángeles

Escucha este artículo Escucha este artículo

La alcaldesa Karen Bass asistió a una ceremonia de inauguración organizada por la concejal Eunisses Hernández para celebrar la apertura de Northeast New Beginnings, un modelo de refugio provisional, primero en su tipo, en Cypress Park. Supervisora ​​del Condado de Los Ángeles Hilda Solís, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), Dra. Va Lecia Adams Kellum, Ingeniero Municipal Ted Allen, Director Ejecutivo de John Wesley Health Centers Al Ballesteros, representantes de la Ciudad de Los Ángeles, Condado de Los Ángeles, proveedores de servicios y miembros de la comunidad también se unieron a la celebración del nuevo sitio. Northeast New Beginnings abrirá sus puertas a los residentes la próxima semana.

“Sabemos cuántas viviendas necesitamos en Los Ángeles y vamos a continuar la asociación que hemos construido durante el último año para seguir entregando viviendas”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass . “Es por eso que estoy aquí con la concejal Hernández, y estoy encantado de comenzar el segundo año de esta manera en el corte de listón. Espero hacer esto tantos días a la semana como sea posible hasta que saquemos a todos los angelinos de las calles porque es inaceptable vivir en la segunda ciudad más grande del país en el país más rico en la historia del mundo y pasar una noche en la calle esperando que sobrevivas hasta la mañana. Ya no podemos seguir haciendo esto”.

“Northeast New Beginnings es el primer modelo de su tipo de vivienda provisional que brindará servicios intensivos e integrales a algunos de nuestros residentes más vulnerables en el Distrito 1 del Consejo”, dijo la concejal de la ciudad de Los Ángeles, Eunisses Hernández . “Este nuevo sitio es un modelo de lo que es posible cuando invertimos en un enfoque que prioriza la atención para satisfacer las necesidades de nuestros electores. Estoy agradecido por las asociaciones a nivel de ciudad y condado y por nuestro proveedor de servicios, John Wesley Health Centers, que hicieron realidad este proyecto. No hay problema más urgente que la crisis de vivienda y personas sin hogar en Los Ángeles y continuaremos trabajando juntos para construir más sitios como Northeast New Beginnings que prioricen la salud, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”.

“Me alegra que Northeast New Beginnings considere algunas de las mejores lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 para garantizar que atendemos a las personas sin hogar con dignidad y respeto”, dijo la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Hilda L. Solís . “Las comodidades como baños en la unidad, un parque para perros y servicio de lavandería en el lugar muestran a nuestros vecinos sin vivienda que estamos dispuestos y somos capaces de brindarles viviendas provisionales seguras, limpias y dignas que servirán como un trampolín en su camino hacia la vivienda permanente. Mientras la ciudad y el condado de Los Ángeles continúan trabajando juntos para resolver el problema de las personas sin hogar, estoy encantado de ver que nuestros esfuerzos ya están dando frutos”.

“La Oficina de Ingeniería se complace en unirse hoy al alcalde Bass y al concejal Hernández para celebrar la gran inauguración de Northeast New Beginnings, la duodécima Tiny Home Village construida por nuestro equipo desde 2021”, dijo Ted Allen, ingeniero municipal de la ciudad de Los Ángeles . “Esta comunidad es única porque es el primer sitio de la ciudad que utiliza un prototipo residencial prefabricado. A medida que continuamos creando comunidades en las que la gente quiere vivir, estas unidades tienen terrazas al aire libre, colores brillantes y acogedores, espacios al aire libre con sombra y asientos, y todo el sitio tiene un camino de recorrido accesible en silla de ruedas. Creemos que esta comunidad trae un nuevo modelo de vivienda comunitaria segura y accesible para nuestros vecinos de Los Ángeles”.

“Estamos agradecidos por el liderazgo de la concejal Eunisses Hernández, su personal y LAHSA”, dijo Al Ballesteros, director ejecutivo de John Wesley Health Centers . “Nuestra asociación con la Ciudad brindará servicios integrales de salud y salud mental para quienes salen de las calles y esperamos que les brinde la oportunidad de un nuevo comienzo”.

