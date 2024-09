¿Qué es el Virus Respiratorio Sincitial, VRS, y cómo podemos evitar que los adultosmayores padezcan esta enfermedad?

El Virus Respiratorio Sincitial, VRS, como su nombre indica, es un virus que afecta las vías respiratorias, incluidos los pulmones. Esta enfermedad puede afectar a cualquier grupo de la población y los síntomas son muy similares a los de la gripe común.

Esos síntomas significan que puedes tener secreción nasal, estornudos, tos y dolor de cabeza, entre otros síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias; Sin embargo, en ciertas personas (como los adultos mayores, incluidos aquellos con ciertas condiciones de salud como enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas), el VSR puede convertirse en una infección pulmonar o neumonía y puede provocar hospitalización o incluso la muerte.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, cada año, aproximadamente 177.000 adultos de 65 años o más son hospitalizados debido al VSR y se estima que 14.000 de esos casos resultan en la muerte.

El Dr. Luis Romano, Líder de Asuntos Médicos y Clínicos de Estados Unidos y Especialista en Enfermedades Infecciosas Pediátricas de GSK, y defensor de las disparidades en salud entre los hispanos, habló con Dia A Dia sobre las dificultades para diagnosticar esta enfermedad. Recomienda acudir al médico con prontitud y hablar siempre con un profesional de la salud para consultar sobre el VRS.

Esta enfermedad se transmite «a través de gotitas microscópicas que producimos al toser o estornudar». Es decir, “muchas veces se puede empezar a transmitir incluso antes de que empecemos a tener síntomas”.

Por eso el doctor Romano recomienda que para reducir el riesgo de transmisión es necesario lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con la parte interna del codo al estornudar, y añade que “si estamos enfermos, intentar limitar nuestra exposición a otros gente.» , especialmente con personas que pertenecen a grupos de alto riesgo”.

El especialista enfatiza en no esperar demasiado para acudir a un centro asistencial, ya que la enfermedad puede agravarse. “Creo que el mensaje a la comunidad es muy importante, de no esperar, de no tomar estos síntomas a la ligera, porque pueden ser un indicio de una enfermedad más grave, especialmente en grupos de riesgo como los adultos mayores, incluidos aquellos con ciertas condiciones de salud como enfermedad crónica del corazón o de los pulmones”.

Otra situación que genera una población de alto riesgo es cuando el paciente presenta otras enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, problemas cardíacos, pulmonares o respiratorios.

El médico nos detalla sobre el tratamiento preventivo, y este es el segundo año que la población adulta mayor residente en Estados Unidos puede acceder a la vacuna RSV:

“Actualmente los CDC son muy claros en sus recomendaciones y todos los adultos mayores de 75 años necesitan una dosis única de vacuna contra el VRS y también los adultos entre 60 y 74 años que se consideran de alto riesgo”

Esta vacuna está incluida en los planes de seguro pero también depende de la edad de la persona, por lo que dependerá de cada caso.

El doctor Luis Romano recomienda hablar con un profesional de la salud para que la persona pueda tomar una decisión informada y así ayudar a prevenir la enfermedad.

