Reconocen las innovaciones para proteger a peatones, ciclistas y conductores

El Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Seguridad Vial 2023 por trabajar con líderes de la comunidad para abordar las preocupaciones sobre los peatones que cruzan la Interestatal 35 en Austin, lo que reduce significativamente el número de víctimas mortales.

El TxDOT también fue reconocido por su colaboración con grupos religiosos y sin fines de lucro, como parte de la iniciativa del Distrito de Austin para abordar el problema de las personas sin hogar y ayudar a las personas que viven en campamentos cerca de la autopista a mudarse a una vivienda digna y segura en un patio de mantenimiento reutilizado del TxDOT.

“Aprovechamos nuestro activo más valioso: nuestras relaciones”, dijo Mike Arellano, ingeniero adjunto del Distrito de Austin del TxDOT.

En junio de 2023, la sección objetivo de la I-35 había experimentado un 64 % menos de muertes peatonales en general y un 89 % menos de víctimas mortales entre peatones que se encontraban sin hogar, en comparación con el año 2019.

Antes de que el programa de seguridad peatonal Mobility35, llamado “Be Safe, Be Seen” se lanzara en el año 2017, las personas que vivían en el campamento en el derecho de paso del TxDOT representaban el 80 % de las muertes peatonales en la sección de 3.3 millas de la I-35 entre 51st Street y Rundberg Boulevard. Muchos fueron atropellados por la noche cuando intentaban cruzar la autopista para llegar a tiendas o a un restaurante de comida rápida.

El TxDOT se asoció con la Administración Federal de Carreteras para estudiar ese tramo de la I-35 debido al desproporcionado número de peatones muertos. Esta interestatal tiene 15 carriles (aproximadamente 250 pies) de ancho, incluidos carriles de acceso y rampas.

Para combatir el problema, el TxDOT entregó bolsas reflectantes “Be Safe, Be Seen” a las personas en los campamentos para que sean más visibles, especialmente de noche. Las bolsas también contenían material educativo con sugerencias de rutas peatonales, especialmente cerca de zonas de trabajo. El TxDOT también entregó bolsas reflectantes a los niños que cruzan la autopista por una acera de paso elevado para llegar a la escuela secundaria Webb. Aunque ningún niño había estado involucrado en las muertes peatonales, el TxDOT quería garantizar aún más su seguridad.

Después de darse cuenta de que reconstruir parte de la I-35 desalojaría a las personas de los campamentos, el TxDOT también se asoció con organizaciones locales para alentar a los residentes a mudarse a la Comunidad Esperanza, un refugio de emergencia no congregativo instalado en un patio de mantenimiento de TxDOT. El centro es gestionado por la organización sin fines de lucro, The Other Ones Foundation, para ayudar a los residentes en su transición a una vivienda permanente.

“Sabíamos que un gran número de personas perderían su refugio al retirar todas las superestructuras de la I-35”, dijo Arellano. “Las agencias de transporte no están preparadas para abordar un problema humanitario de este tipo. Sabíamos que necesitábamos ayuda”.

Entre 2020 y 2022, el TxDOT también instaló un panel de dos pies encima de la barrera de concreto de la mediana de la autopista con señales de “prohibido el cruce de peatones” para disuadir a las personas de correr el riesgo de morir o sufrir lesiones al intentar hacer el cruce ilegal.

Los diez ganadores del Premio Nacional de Seguridad Vial y las dos menciones honoríficas están utilizando enfoques proactivos, basados en datos, colaborativos y rentables para proteger mejor a los peatones, ciclistas y conductores en todo el país. Gran parte de su trabajo comenzó en medio de un aumento a nivel nacional en los accidentes de tránsito durante la pandemia, cuando las víctimas mortales en carreteras estadounidenses aumentaron un 7.3 % en el año 2020 y otro 10.1 % en el año 2021, antes de mantenerse estables en un nivel elevado en el año 2022 (-0.3 %).

Las primeras estimaciones para el primer semestre de 2023 muestran un ligero descenso del número de víctimas mortales, pero se mantienen en niveles que no se veían desde mediados de la década de 2000. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), el número de víctimas mortales en todo el país se redujo en un 3.3 % entre enero y junio, en comparación con los primeros seis meses de 2022.

Según datos preliminares de la NHTSA, se mantiene estable el número de víctimas mortales en Texas en el primer semestre de 2023, y se estima que 2,089 personas murieron en las carreteras de Texas, lo que supone una disminución de menos del 1 % con respecto al mismo período del año pasado.

Las continuas cifras elevadas de víctimas mortales demuestran el valor de las innovaciones en seguridad, como el programa de seguridad peatonal en la I-35 del TxDOT y los otros 11 proyectos de todo el país.

Los Premios Nacionales de Seguridad Vial se entregan cada dos años desde 1999 y están patrocinados por la Administración Federal de Carreteras y Roadway Safety Foundation, una organización sin fines de lucro. Los proyectos se evaluaron en función de su eficacia en materia de seguridad, innovación y uso eficiente de los recursos.

“La creatividad y la dedicación para resolver problemas mostradas por el Departamento de Transporte del Estado de Texas salvarán innumerables vidas, ya que utilizan un enfoque basado en datos y prácticas que han demostrado reducir los accidentes”, dijo Shailen Bhatt, administrador federal de carreteras. “Demuestra un fuerte compromiso para lograr cero muertes y lesiones graves en las carreteras del estado de Texas, y estamos orgullosos de elogiar sus esfuerzos”.

“Las elevadas cifras de víctimas mortales subrayan la urgente necesidad de innovaciones, como los proyectos de los galardonados con el Premio Nacional de Seguridad Vial”, dijo Bruce Hamilton, director ejecutivo de Roadway Safety Foundation. “Con varias iniciativas que ya muestran importantes reducciones de víctimas mortales, heridos y accidentes, los galardonados de hoy iluminan el camino hacia unos desplazamientos más seguros”.

Otros galardonados son:

Carolina del Norte : el NCDOT por reducir los accidentes graves en las intersecciones rurales al agregar más paradas en todos los sentidos.

: el NCDOT por reducir los accidentes graves en las intersecciones rurales al agregar más paradas en todos los sentidos. Illinois : Illinois Tollway por crear una aplicación que muestra videos en vivo de accidentes graves para agilizar la respuesta a incidentes.

: Illinois Tollway por crear una aplicación que muestra videos en vivo de accidentes graves para agilizar la respuesta a incidentes. Florida : el FDOT por demostrar cómo el pavimento antideslizante puede acortar las distancias de frenado en intersecciones de gran velocidad.

: el FDOT por demostrar cómo el pavimento antideslizante puede acortar las distancias de frenado en intersecciones de gran velocidad. Luisiana : Acadiana Planning Commission por reducir los accidentes graves en las intersecciones rurales en forma de “T” al utilizar señales más grandes y bandas rugosas para alertar a los conductores distraídos.

: Acadiana Planning Commission por reducir los accidentes graves en las intersecciones rurales en forma de “T” al utilizar señales más grandes y bandas rugosas para alertar a los conductores distraídos. Delaware : el DelDOT por reducir los accidentes fatales y lesiones graves al convertir más intersecciones en paradas en todos los sentidos.

: el DelDOT por reducir los accidentes fatales y lesiones graves al convertir más intersecciones en paradas en todos los sentidos. Nueva Jersey : South Jersey Transportation Planning Organization por crear un plan que prioriza la seguridad de ciclistas y peatones en el condado rural de Cumberland.

: South Jersey Transportation Planning Organization por crear un plan que prioriza la seguridad de ciclistas y peatones en el condado rural de Cumberland. Nueva Jersey y Nueva York : la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey por reducir los accidentes mediante el análisis de datos oportunos para identificar y abordar de manera proactiva los problemas de seguridad.

: la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey por reducir los accidentes mediante el análisis de datos oportunos para identificar y abordar de manera proactiva los problemas de seguridad. Minnesota : el MnDOT por su uso generalizado de intersecciones de “giro en J” en autopistas divididas de gran velocidad para reducir la gravedad de los accidentes.

: el MnDOT por su uso generalizado de intersecciones de “giro en J” en autopistas divididas de gran velocidad para reducir la gravedad de los accidentes. California : el Caltrans por implementar rápidamente protecciones para peatones, señales para evitar la conducción en sentido contrario y otras medidas de seguridad rentables.

: el Caltrans por implementar rápidamente protecciones para peatones, señales para evitar la conducción en sentido contrario y otras medidas de seguridad rentables. Virginia : el VDOT (Mención honorífica) por financiar proyectos de seguridad de menor costo de una manera más sistémica destinados a prevenir víctimas mortales por accidentes de tránsito y lesiones graves.

: el VDOT (Mención honorífica) por financiar proyectos de seguridad de menor costo de una manera más sistémica destinados a prevenir víctimas mortales por accidentes de tránsito y lesiones graves. Nevada: el NDOT (Mención honorífica) por su primer plan integral para reducir el exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes mortales y graves.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado de expertos:

Lori Diaz, The American Traffic Safety Services Foundation

Jennifer Hall, American Association of State Highway and Transportation Officials

Adam Kirk, Kentucky Transportation Center

Stephen Read, Departamento de Transporte de Virginia

Brian Roberts, Transportation Research Board

Terecia Wilson, Universidad de Clemson

