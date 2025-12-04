RENAP prepara el lanzamiento del DPI digital para 2026

Día a Día News

Guatemala–El Registro Nacional de las Personas (RENAP), prevé implementar en 2026 el Documento Personal de Identificación (DPI) en formato digital, con el objetivo de modernizar el sistema de identificación ciudadana y facilitar trámites ante entidades públicas y privadas.

El director de la institución, Rodolfo Arriaga, explicó que el nuevo formato permitirá a los usuarios portar su documento en el teléfono móvil, lo que reducirá la necesidad del documento físico y mejorará la accesibilidad en distintos servicios.

De acuerdo con Arriaga, el DPI digital también podrá utilizarse fuera del país, ya que contará con validez oficial en formato móvil. Esta característica busca atender las necesidades de los guatemaltecos en el extranjero, que podrán identificarse de forma segura mediante sus dispositivos electrónicos.

El funcionario destacó que el proyecto representa un paso hacia la digitalización de los servicios de identificación nacional, al tiempo que se fortalecerán los mecanismos de verificación y autenticación de usuarios en entornos digitales.

El presupuesto estimado para el desarrollo del DPI virtual asciende a Q18 millones. Según Arriaga, esta inversión permitirá establecer una plataforma tecnológica que facilite la comunicación entre instituciones públicas, evitando procesos repetitivos y mejorando la interoperabilidad de datos.

El proyecto contempla también la posibilidad de aplicar la misma tecnología en futuros sistemas de registro y validación digital, lo que podría impulsar la creación de una identidad electrónica nacional. “Podríamos ya empezar a pensar en un registro o validación de usuario digital con esta misma tecnología”, indicó el director.

Con esta iniciativa, el RENAP busca fortalecer la seguridad en los procesos de identificación y ofrecer a los ciudadanos una herramienta moderna que se adapte a los nuevos entornos tecnológicos, sin reemplazar de inmediato el documento físico, pero abriendo la puerta a un modelo de identidad más ágil y conectado.

La institución prevé que durante 2025 se realicen pruebas técnicas y ajustes en la infraestructura digital, antes de iniciar la implementación oficial del sistema en 2026.

