Redacción: Maricela Sorto

La Ruta Maya en busca de nuestros orígenes es un encuentro intercultural que acerca a todos sus participantes a conocer la historia de los pueblos originarios de Latinoamérica, el recorrido dura 90 días, y abarcará alrededor de 15 países. Esta iniciativa nace por primera vez en el 2000 con el nombre de Ruta Inka, para saber más de ello hablamos precisamente con Rubén de la Torre, presidente de la Embajada Cultural Inka, quien nos contó un poco más de cómo surge este proyecto y que novedades tiene la próxima ruta que se realizará el siguiente año.

Surgimiento del proyecto.

“Pues yo en mis años de juventud he sido diplomático peruano, entonces en esa circunstancia yo recibí una expedición española que se llama la ruta Quetzal, y vi la gran importancia que tenía eso para España, para proyectar su imagen a nivel de todo Iberoamérica, convocaban estudiantes de excelencia de 40 a 50 países de Iberoamérica y ellos auspiciados por el rey de España iban siguiendo las huellas de algún español célebre del pasado y nuestros pueblos lo acogían con gran beneplácito, entonces yo dije porque nosotros los latinoamericanos no podríamos institucionalizar algo parecido” nos comentó De la Torre.

Pero esta idea hizo que De la Torre fuera motivo de burla, pues le decían que la ruta Quetzal funcionaba con el apoyo del rey de España, de todas las embajadas españolas que seleccionaban los participantes, así como también contaban con la promoción de las televisoras españolas y era financiada con millones de dólares por el BBVA, veían muy grande su sueño.

“Yo como un Quijote de la Mancha decía bueno vamos a desafiar al mundo no tendremos los millones del BBVA que financia todo, pero tenemos Machu Picchu, tenemos tantas cosas maravillosas que podrían atraer a los chicos” expresó De la Torre, con la mirada brillante, recordando esa decisión que le cambio la vida.

Fue así como De La Torre se acerca a los pueblitos a lo largo y ancho de Los Andes, y les habla de su sueño la Ruta Inka, que estaba dirigida a levantar la imagen de los ancestros de nuestras culturas indígenas.

“Me acercaba a ellos y les decía vamos a hacer algo parecido a la ruta Quetzal algo más a lo nuestro un poco más orientado a levantar, la imagen de nuestras culturas originarias” dijo De la Torre.

y poco a poco fue tomando forma este encuentro cultural, y diez años después de estar él transitando Suramérica, nos cuenta que pensó “ya que acá en el Perú estamos un poquito huérfanos y a veces nos azotan con el látigo de la indiferencia vamos a decirle al presidente Evo Morales que inauguré una ruta en Bolivia”.

Por lo que para el 2010, una expedición de Bolivia hasta Guatemala fue inaugurada por el presidente Evo Morales y las embajadas de Bolivia y Guatemala difundieron al mundo la ruta y por lo que para ese año se seleccionaron más de 200 chicos de cuatro continentes, “recorrimos lo mejor de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador hasta Guatemala y llegamos triunfalmente a Tikal y bueno ahí percibimos una gran acogida una gran hospitalidad de Centroamérica”, dijo el embajador.

Y fue un año después, exactamente en el 2011 que surge un nuevo programa, la ruta ya no se llamaría Inka, si no que sería una prueba piloto llamada Ruta Maya con el lema “En busca del Chichén Itzá”, la cual arrancó en la ciudad de Izalco, aquí en El Salvador, “ya para ese entonces llegamos con 120 chicos y él alcalde del lugar estaba asombrado de la cantidad que reunimos” nos contó.

En todo ese tiempo hasta el 2016 se realizaron 13 rutas, la intención de Rubén de la Torre era hacerla cada año, pero hubo años que no se pudo realizar, ya la última recorrida se dio el año pasado “la catorceava fue la del 2019 pero ya con otra idea, una ruta Maya, ya la inca quedó un poco atrás, siempre vamos a ir al mundo inca, pero en el futuro la idea es que la ruta Maya sea en Centroamérica y México, lo que me hizo volver fue la expedición piloto que hicimos fue en el 2011 que fue un éxito rotundo” expresó el peruano.

Objetivo de la Ruta Maya

Es importante resaltar que la Ruta surge con el objetivo de hacer escuchar la voz del conquistado no del conquistador, “Cuándo hemos sido estudiantes siempre nos contaban la historia de Hernán Cortés, de Alvarado ellos son los que tienen monumento y nuestros líderes indígenas, nuestra cultura está como un segundo plano, hoy por ejemplo tenemos que hablar inglés, tenemos que hablar francés, pero no tratan de aprender náhuatl, Maya”, algo que para el embajador es importante aprende ya que es la identidad de todos nosotros.

Eso significa que vivir la experiencia de este recorrido, hace que se valore más las culturas ancestrales, “Me gustaría que esto sea como una universidad ambulante pero ya no para buscar la sabiduría occidental que eso lo podemos conseguir en Harvard, en la UES sino una sabiduría ancestral y que aprendan cómo son los rituales indígenas, cómo es su amor a la madre tierra en un mundo que tanto contamina” expresa.

Por lo tanto, De la Torre quiere que las instituciones se involucren y ayuden en la organización de este evento, el cual pretende que se realice cada dos años, su anhelo es que los gobiernos hagan suya la ruta, que el día que el muera, pueda quedar ese legado, que la ruta quede, no se vaya con él.

Aporte a la cultura

La realización de dicha actividad ha sido de impacto en el Perú, ya que gracias a ello la UNESCO nombro el camino de los Incas como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, estos caminos ya estaban olvidados y los chicos que participaban en las rutas pedían caminar por ellos, fue así se convirtió en un lugar preciado del país sudamericano.

“Con el tiempo van a ser un atractivo más grande esos caminos, y nosotros los pusimos en la agenda de los gobiernos, ahora es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es un mérito de la ruta Inka, porque si hubiera sido una actividad del gobierno lo hubieran hecho hace muchos años” expresa con orgullo Rubén.

Rubén nos comenta que uno de los mayores apoyos que ha sentido en esta organización es por parte de México, “Me sorprende que México con todo lo grande, con todo lo importante que es, hacerle caso a este ciudadano de a pie, López Obrador, la cancillería, contestarme así, que López Obrador esté dispuesto a inaugurar eso me impacta”.

Limitantes debido a la Pandemia

Esta pandemia del covid-19 ha sido un duro golpe a la hora de organizar toda la ruta pues según Rubén tenía muchos planes, uno de ellos era el ir a Cuba y al caribe, incluso ya habían hablado con la marina de guerra de México para que les prestará un barco para visitar la isla, “es una gran idea, pero estamos en una circunstancia tan difícil que lo vemos poco probable” nos comentaba, por lo que ya no insistieron y olvidaron la idea de visitar esos lugares.

Además, comenta que se le ha hecho más difícil gestionar todo, pues todo está paralizado desde marzo, “ahorita no estoy en condiciones de ir de ministerio tras ministerio para convencer a los gobiernos como lo he hecho antes, pero si me gustaría que me permitan convencerlos ahora vía digital, como hemos tenido el contacto con México y Colombia” expresó.

También nos comentó que perdió un montón de pasajes pues en marzo que se cerraron las fronteras y aeropuertos él tenía que viajar a Colombia y a Ecuador y al siguiente mes iba a visitar México, “seguiremos trabajando por medios digitales y he empezado a mandar correo electrónico a todas las autoridades” nos dijo.

Países por visitar en la Ruta Maya 2021 “En busca de nuestros orígenes”

El itinerario a realizarse el próximo año estará dividido en dos partes, la primera partiría de México hasta Panamá y dos días después de finalizada esta comenzaría la segunda en Colombia hasta Perú pasando por Ecuador, Chile y Bolivia.

“Estamos marcando ya la cancha como dicen los futbolistas el asunto empieza a las 9 y 21 ya que estaríamos en el año 21 en el Templo Mayor a dos cuadras del Palacio de Gobierno en México, a partir de ahí ya vamos a empezar a recorrer de la mano con el Gobierno de la Ciudad de México, iremos a Tehuacán, Puebla, Veracruz y Yucatán después a iremos a Tabasco y bajaremos por Chiapas para luego llegar a Guatemala, ya en Guatemala pues iremos al Tikal, a Quiriguá y también seguramente visitaremos Tecpán”, nos contó De la Torre.

Asimismo, nos comentó que quiere pasar en su recorrido por el territorio salvadoreño, pero que aún no ha recibido respuesta, “podemos pasar por un país que no nos abre las puertas, entonces si El Salvador no nos abre las puertas con mucho dolor tendremos que pasar de Guatemala a Honduras y seguir para Nicaragua Costa Rica y Panamá ya allí terminaría la primera parte”.

La segunda parte arrancaría “arrancamos con otro grupo en Medellín estamos en conversaciones con el gobierno de Colombia qué falta que nos confirmen, de ahí bajamos por todo Ecuador, atravesamos Perú y agarramos a Chile y Bolivia y luego otra vez entramos a Perú rumbo a Machu Picchu cusco donde termina el 21 de Septiembre, es un poquito a groso modo”.

Requisitos para formar parte de ella

Los requisitos para formar parte de este trayecto según De la Torre, son “tienen que hacer un pequeño trabajo sobre la cultura de Tenochtitlán, ya que vamos a recordar los 500 años de la caída de Tenochtitlán una monografía de 10 páginas”, así como también que los participantes tienen que se mayores de 18 años y deben de ir recomendados por las universidades de donde provienen.

Además, debe de ser aventurero “o sea que le guste convivir ahí con los pueblos originarios y que le guste viajar en un régimen de campamento, pues no va a haber hotel de 5 estrellas, van a ir con su mochila al hombro, pero tendrán seguridad y en algunos casos nos darán la comida y en otros probablemente tengamos que comer como una especie de comida rápida, ensaladas, frutas o pupusas, lo que encontremos en el camino”.

La exposición tiene un límite de 120 personas, pero hay una novedad para el próximo año, “Que acompañando a estos 120 chicos seleccionados también venga una caravana de turistas que se les permita participar, ya con el atractivo de que también tengan ingreso libre a los lugares arqueológicos, pero ellos obviamente van a pasar posiblemente en restaurantes o en hoteles por qué no podrán ir a los cuarteles a dormir con nosotros”.

Para ello Rubén pide a las autoridades de cada país que le ayuden con las embajadas para que vaya esa cantidad de turistas acompañando a la expedición, lo que ayudaría a reactivar el turismo que esta decaído por la situación que vive el mundo.

Convocatoria

“Por medio de Día a Día News quisiéramos convocar a todos los estudiantes con espíritu de aventura que quieran zambullirse en lo mejor de las culturas de América Latina desde México hasta Perú, que se inscriban en nuestra página web rutamaya.travel y qué empiecen a asegurar su participación, estos tienen que pagar su pasaje desde sus lugares de origen hasta la Ciudad de México y de ahí vamos a avanzar a los pueblos sólo tienen que venir con su mochila, con sus cámaras fotográficas y listos para documentar todo lo que van a ver y evidenciar en los casi 90 días.

De la misma manera quisiéramos que los periodistas se acrediten y se inscriban, y a los escritores que quieran participar tal vez no los 90 días tal vez de repente sólo los 45 días de la primera etapa o de la segunda etapa, que se inscriban.

También queremos hacer un llamado a las autoridades de El Salvador para que se involucren porque realmente queremos pasar por El Salvador obviamente es nuestro deseo visitarlos, ir al Tazumal y sus playas hermosas y también quisiéramos que la juventud salvadoreña se involucre en esta ruta, así como el año pasado que por primera vez en nuestros 20 años de historia una salvadoreña participó y dos periodistas salvadoreños”.