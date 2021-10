Con una destacada actuación monticular del derecho Jefferson Gutiérrez, el equipo de la academia Agabeisi se impuso 2 carreras por 1 en un reñido y cerrado juego de la octava jornada de la Copa Universidad Tecnológica UTEC, en la categoría Juvenil AA (15-17 años).

Gutiérrez lanzó seis entradas en la que admitió una carrera, recetó seis imparables y no regaló boletos para apuntarse el triunfo. Su compañero Naín Rosales lanzó el séptimo tramo para lograr el Juego Salvado. El relevista Ever Cortez se llevó la derrota.

“Mi trabajo fue poner strikes, atracar la zona y no ponerme por debajo de los bateadores, gracias a Dios salieron bien las cosas y obtuvimos este triunfo”, comentó Gutiérrez.

Con la victoria, Agabeisi vuelve a tomar la punta en solitario al presentar récord de 5-1; Soyapango le sigue con 4-2. Bengoa-Zacamil es tercero en el torneo con 3-4, mientras Santa Ana ocupa la cuarta casilla con 0-5.

Con la pizarra igualada a una carrera por lado en la quinta entrada, un imparable de Naín Rosales remolcó la carrera que a la postre significó la victoria para el equipo de las ardillas.

“El partido estuvo muy cerrado, sabemos que Soyapango es un rival muy fuerte y gracias a Dios se nos dio el gane. Los muchachos estuvieron todo el partido apoyando al equipo desde el dugout, lo que de verdad es muy importante”, contó Rosales.

Los torneos juveniles continuarán este sábado 16 de octubre con la novena jornada. En el torneo de la Copa Hospital Policlínica Casa de Salud (Juvenil A, 13-14 años) contará con dos encuentros: Santa Ana vs Agabeisi en el Parque de Pelota (9:00 am) y Soyapango vs Bengoa-Zacamil, en el Mini Estadio Zacamil (9:00 am).



En la Copa UTEC (15-17 años) está pautado un solo compromiso, entre santanecos y ardillas, en el Parque de Pelota, luego de finalizado en la Juvenil A.

