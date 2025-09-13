Dos homicidios reportados en el país durante el viernes

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), informó que el viernes 12 de septiembre, finalizó con el registro de dos homicidios en diferentes puntos del país.

Uno de los casos ocurrió en el municipio de Tacuba, Ahuachapán, donde fue asesinado un hombre de más de 80 años. La Policía informó que el responsable, identificado como Melvin Aníbal Godínez Saldaña, ya fue capturado.

Según las investigaciones, el crimen se originó por rencillas personales luego de que el agresor ingresara a la vivienda de la víctima en busca de $2,000 provenientes de la venta de un lote, al no encontrar el dinero lo atacó a golpes hasta causarle la muerte.

El segundo hecho se reportó en el municipio de Lolotiquillo, Morazán Sur, donde la víctima fue una mujer de 78 años. De acuerdo con el informe policial, la víctima recibió una herida en el abdomen con arma blanca, las investigaciones continúan para identificar y capturar al responsable.

En otro procedimiento, la Policía capturó a Raúl Oswaldo Pérez, de 32 años, señalado como responsable del homicidio de una mujer de 21 años, ocurrido el pasado 9 de septiembre en Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este. El detenido será procesado por homicidio.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron que trabajan para esclarecer los hechos de violencia y llevar a los responsables ante la justicia.

Compartir esta nota