Salud pública de Guatemala evalúa quitar uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Francisco Coma, comentó a un medio local sobre la posibilidad de retirar el uso obligatorio de mascarillasen espacios abiertos si bajan los contagios, casos graves y los ingresos a hospitales por covid-19.



El funcionario destacó que dicha medida podría ser posible pero esto también depende de la población y la percepción de la misma sobre la pandemia en la actualidad.



Así mismo, Coma agrega que ha visto que, en muchos municipios, pero no de ahora sino desde hace muchos meses, la gente dejó de usar la mascarilla, sobre todo en el interior de la república.



“Nosotros tenemos la consideración de que, si no tenemos un repunte de casos, la mascarilla pudiera en algún momento empezar a reducirse sobre todo en espacios abiertos donde haya, digamos, una distribución o un espacio adecuado, pero es un tema que tenemos en análisis”, explica coma.



El titular de salud aclara que el uso de la mascarilla será un tema de decisión personal y no como una norma impuesta por el gobierno.



“Probablemente sí haya cambios en la decisión de usar mascarilla en ambientes abiertos”, confirmó Coma.



De no usar la mascarilla, Coma señaló que tendrían que ver los mecanismos que tienen que establecer y evaluar cómo se puede tomar esta decisión, con base a los indicadores.



“Aquí lo que manda finalmente son los indicadores del número de contagios y sobre todo el indicador de casos graves y casos hospitalizados es fundamental. La idea es que sí, efectivamente tendríamos que comunicarlo de una manera razonable”, añadió.



En las recientes vacaciones de Semana Santa, Coma destaca que vieron el comportamiento de las personas, y las que realmente tienen conciencia del riesgo que tienen de contagiarse siguen usando la mascarilla.



También dijo que hay otro factor importante, que es que el porcentaje de vacunación está por debajo de algunos de los países y eso puede marcar una diferencia.





