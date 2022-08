Salud reporta que más del 80 % de las personas de los grupos en riesgo están vacunados contra el covid-19

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Plan Nacional de Vacunación impulsado desde febrero de 2021, ha logrado que más del 80% de las personas de los grupos vulnerables estén vacunadas con al menos la primera y segunda dosis contra el covid-19, informa el Ministerio de Salud.



No obstante, el ministro de Salud, Francisco Alabí, destaca que es importante que toda la población, pero especialmente estos grupos se apliquen el refuerzo de una tercera y cuarta dosis para adquirir más protección ante el COVID-19 y sus variantes.



De acuerdo al análisis de los casos que ha hecho el Ministerio de Salud, las poblaciones que ya recibieron la cuarta dosis es poco probable que presenten una letalidad. Según las estadísticas, a la fecha 1,786,850 personas se han puesto una tercera dosis y 380,452 entre nacionales y extranjeros se han aplicado una cuarta dosis.



Aunque el grupo etario que reporta más contagios por esta enfermedad es el de los 20 a los 59 años, es el grupo de los 60 en adelante los que registran más letalidades, sobre todo, aquellos que padecen enfermedades crónico degenerativas.



“Aquellas personas que tienen incluso su cuarta dosis en la incidencia de los casos son prácticamente mínimos o inexistentes en el tema de la letalidad. Esto es un llamado para que la población ante la evidencia epidemiológica que estamos obteniendo haga uso de una de las estrategias más importantes que ha posicionado a El Salvador de manera más segura”, exhortó el ministro de Salud, Francisco Alabi.



Otra de las recomendaciones que le brinda el Gobierno para evitar complicaciones derivadas por el COVID-19 es que al presentar algún tipo de sintomatología consulte oportunamente en los centros de salud.



“Hay pacientes que seguimos observando que son los que generalmente tienen mayores complicaciones, adultos de 60, 70, 80 años que llegan a consultar cuando tienen 10 días, cuando pudieron ir en un inicio y comenzar a tomar el kit de medicamentos antiviral, con eso seguro no hubieran tenido la misma evolución”, indicó el funcionario.



Aunque la curva de casos positivos de COVID-19 presenta una nueva disminución, no se debe dejar de lado cada una de las medidas preventivas y se debe tener en consideración que es una enfermedad con potencial para afectar gravemente la salud.

