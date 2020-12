Salvadoreños y turistas pueden recorrer el Palacio Nacional

El Ministerio de Cultura invita a conocer el Palacio Nacional a través de recorridos guiados disponibles al público los días martes, miércoles y jueves de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., el viernes y sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., y domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El público podra ingresará a este monumento nacional en grupos de 15 personas como máximo y contará con la asistencia de guías entre la semana y durante el fin de semana.

En los recorridos guiados se aplicarán todas las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. La entrada al Palacio Nacional es gratis durante diciembre y la reservación está disponible en https://market.gob.sv/palacio-nacional.

El Palacio Nacional posee una arquitectura predominantemente neoclásica y también tiene la influencia de otros estilos; fue construido entre 1905 y 1911, durante muchos años fue sede de los tres Poderes del Estado.

Desde su fundación cuenta con cuatro salones principales en el segundo nivel que están diferenciados por su color:

En el Salón Rosado, funcionó la Corte Suprema de Justicia.

El Salón Amarillo, albergó la Presidencia de la Repúblican.

El Salón Azul estuvo la Asamblea Legislativa (que solo contaba con 35 diputados).

El Salón Rojo, fue utilizado para la ceremonia de presentación de credenciales de embajadores u organización de recepciones de la Cancillería salvadoreña.

¡Visita el Palacio Nacional de martes a domingo! 🙌 Puedes realizar un recorrido guiado por el Palacio, aplicando todas las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. Recuerda que la entrada es gratis. 🏛️ 😊 🛒 Haz tu reservación en: https://t.co/qZV3qRbAc9 pic.twitter.com/RCbB1DZDEH — Ministerio de Cultura (@culturasv) December 9, 2020

Fuente: Ministerio de Cultura.