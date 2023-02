Sanar es una decisión

Escucha este artículo Escucha este artículo

Así lo afirma Patricia Carles quien, acerca de la energía cuántica Tesla y sus enormes beneficios en la erradicación de patógenos en personas, animales y plantas.

Los avances en esta nueva tecnología cuántica llamada energía Tesla o escalar son cada vez más precisos y efectivos para la salud y miles de testimonios aseguran haber tenido grandes beneficios en la desaparición de virus, bacterias y hongos luego de recibir esta energía de manera remota.



La coach holística y escritora, Patricia Carlés, quien trabaja con el creador del dispositivo de Scalar Light, Tom Paladino en la divulgación de esta información comenta:



“Hoy en día, estamos llenos de opciones para sanar, con o sin medicamentos. En mi caso, prefiero acompañar a las personas desde el sentido biológico y subconsciente de la enfermedad que padecen, transitando el trauma emocional que pudo haber generado el síntoma, sin embargo, descubrir el alcance y la rapidez de la energía escalar abrió otro mundo de posibilidades en el campo de la sanación y es lo que vengo a compartir en todas las conferencias junto a Tom Paladino, indicó Patricia Carles, embajadora de la luz escalar para hispano-américa.



El científico Nikola Tesla ya hablaba de esta energía hace cien años atrás y por eso se

le atribuye el nombre de energía Tesla. Basado en los estudios de Tesla y otros científicos, el investigador Tom Paladino, ha logrado perfeccionar esta tecnología y emplearla con fines sanitarios que ya han beneficiado a millones de personas alrededor del mundo, logrando sanar de enfermedades crónicas como herpes,

papiloma, hongos y más de cuatrocientos mil tipos de patógenos de manera remota y

gratuita.



Este novedoso método, único en el mundo, consiste en concentrar energía escalar en

un equipo donde se coloca la fotografía de la persona, plantas o mascota y ésta, a

través de su campo cuántico recibe la energía escalar remota con la instrucción de desfragmentar la estructura molecular de los agentes patógenos que detecta en el campo cuántico de la fotografía, al romper la molécula, los síntomas asociados a estos virus comienzan a disminuir hasta su total desaparición. Entre otros beneficios de este tratamiento remoto, también se mencionan; el balance de chacras, la armonización de las ondas cerebrales, la mejora en el sueño, el balance hormonal y muchos otros que son ampliados durante las conferencias.



La investigación de Tom Paladino es completamente innovadora y marca un salto histórico en la ciencia emergente, ¨la energía escalar no es física, ni electromagnética, es omnipresente en el universo y trasciende el tiempo y el espacio. El sol de nuestro sistema solar y las estrellas transmiten energía escalar continuamente y su misma existencia depende de esta fuerza vital. Las manifestaciones angelicales fotografiadas y la aparición de la figura de la Madre María y la virgen de Guadalupe en distintos lugares del planeta como el edificio en Clearwater, también son ejemplos de energía escalar¨, indicó Tom Paladino, creador de este dispositivo.



La energía escalar de Scalar Light no es medicina, es ciencia, es la nueva ciencia del campo cuántico. No establece sesiones con personas, sino con fotografías y no substituye o pretende reemplazar ningún tratamiento médico.



La mejor manera de comprobar los beneficios de la Luz Escalar es experimentándola por sí misma y es lo que las personas que asistan a la conferencia “Sanar es una decisión” podrán hacer.

