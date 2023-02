Enfermera de día y DJ  por la noche

Escucha este artículo Escucha este artículo

Durante la semana, Paulina Andujo es enfermera ortopédica que asiste a los pacientes antes y después de tener un reemplazo de rodilla o cadera, pero en su tiempo libre, se convierte en DJ profesional que con su música le pone ambiente y ritmo a las fiestas.

“Mi trabajo como enfermera me fascina, pero en ocasiones puede ser estresante, mientras que ser DJ me quita el estrés”.

Nacida en Chihuahua, México, Paulina emigró a Estados Unidos donde estudió para ser enfermera en la Texas Woman’s University en Dallas.

“En una conferencia conocí a la administradora de un hospital y le expresé mi deseo de ir a Los Ángeles a trabajar como enfermera, me aceptaron y me fui a Los Ángeles. Ya tengo 7 años y medio ahí”.

Su trabajo como enfermera ortopédica consiste en hablar con los pacientes que van a tener un reemplazo de rodilla o cadera.

Actualmente es gerente clínica de cirugía articular para el Programa de Reemplazo Articular del Hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

Paulina ama su trabajo de enfermera, pero revela que desde niña ha sentido una gran pasión por la música.

“Siempre quise ser DJ, pero no sabía por dónde empezar. Cuando vine a Los Ángeles, me enteré que hay una escuela para ser DJ en la ciudad de Glendale, el Beat Junkie Institute of Sound y me apunté”. Casi dos años después, se graduó de DJ y ya lleva tres años poniendo música a las fiestas en el tiempo que le queda libre como enfermera ortopédica.

“Ser DJ es como una meditación y una terapia. Me permite enfocarme, relajarme y no pensar en todo lo demás. Saca mi lado creativo y me conecta con la gente”.

Comenta que en el mismo hospital donde empezó a promoverse como DJ, y le comenzaron a salir tocadas.

Paulina o DJ Pau Pau como la conocen, es una enfermera que al hablar se le nota la alegría y el entusiasmo; y ríe a cada momento.

“Durante la pandemia ser DJ fue un gran alivio. En ese tiempo, el trabajo en el hospital era muy pesado. Yo llegaba a mi casa a escuchar música; y me conectaba para tocar con mis amigos DJ por Zoom. Nos apoyábamos unos a otros”.

Comenta que recientemente tocó en una fiesta de un grupo de enfermeras hispanas.

“Era un evento caribeño, y me pidieron merengue y salsa, pero yo por ahí les puse también mis cumbias”.

Paulina cree que no es la única enfermera que también es DJ en el Hospital

