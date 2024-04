Santiago de Chile acogerá los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027

Chile defeats Peurto Rico in Unified Futsal on June 20th, 2023 in Berlin, Germany during the Special Olympics World Games

El mayor evento deportivo y humanitario del mundo se celebrará en la capital de Chile. La Junta Directiva Internacional de Olimpiadas Especiales anunció hoy que Santiago de Chile será la sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, lo que supone la primera vez en los 55 años de historia de la organización, que unos Juegos Mundiales tendrán lugar en el hemisferio sur. En menos de cuatro años, Santiago acogerá a más de 6 mil atletas de Olimpiadas Especiales procedentes de más de 170 países que competirán en 22 deportes de tipo olímpico en las modernas instalaciones de competición de Santiago. Contarán con el apoyo de más de 2,000 entrenadores y miles de voluntarios. Los Juegos también atraerán a 6,000 familiares, más de 2,000 medios de comunicación internacionales y 500 mil espectadores. Santiago, cuna de un rico patrimonio cultural, una arquitectura impresionante y una larga tradición como sede de eventos deportivos mundiales, dejará un legado de transformación social para Chile, su gente y la región latinoamericana. Hoy en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., Emanuelle Dutra de Souza,

Atleta Líder de Olimpiadas Especiales Brasil y Directora de la Junta Directiva Internacional, anunció que

los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 han sido adjudicados a Santiago de Chile. Presidieron el anuncio el presidente de Olimpiadas Especiales, Timothy Shriver; el secretario general de

la OEA, Luis Almagro; el Representante Permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevich; y el líder de la candidatura de Santiago 2027, el ministro del Deporte de Chile, Jaime Pizarro Herrera. «Estamos encantados de que nuestros Juegos Mundiales de 2027 hayan sido adjudicados a la capital de

Chile, Santiago. En menos de 15 años, nuestro Programa en Chile ha reducido el miedo a la diferencia y

ha trabajado incansablemente para construir sistemas que promueven la inclusión en el deporte, la salud

y la educación para una de las poblaciones más marginadas del mundo», dijo el Dr. Timothy Shriver,

presidente de Olimpiadas Especiales. «Traer estos Juegos a la región dejará un legado duradero de

deporte para el desarrollo», agregó. “Estamos muy contentos y orgullosos de que nuestro país sea la nueva sede de un evento deportivo de

primerísimo nivel a nivel mundial: los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027. Estamos

orgullosos de seguir promoviendo la inclusión mediante el deporte, una nueva fiesta nacional que sigue

allanando el camino para seguir organizando eventos de estas características que generan tanta unidad

y alegría a nivel nacional. A todas las y los deportistas de los Juegos Mundiales de Olimpiadas

Especiales: los esperamos en Chile”, señaló el presidente de la República, Gabriel Boric Font. El Gobierno Federal de Chile y la ciudad de Santiago han comprometido un presupuesto de aproximadamente 134 millones de dólares para planificar y celebrar los Juegos Mundiales, que

contribuyen a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluyendo el Fin de la

Pobreza, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de Género, Reducción de las

Desigualdades, y otros. «¡Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 ya están haciendo historia, porque vienen a

Santiago!», dijo Emanuelle Dutra de Souza, atleta de Olimpiadas Especiales Brasil y miembro del equipo

de la organización internacional en una llamada telefónica a Gonzalo Escobar, Atleta Líder de

Olimpiadas Especiales Chile para dar la noticia. «Los importantes aportes que dieron los atletas de Olimpiadas Especiales Chile a la candidatura nos demostraron que hay una gran comprensión de lo que

significa poner la inclusión en acción», enfatizó Dutra de Souza “La Subsecretaria Antonia Illanes, asistió a los Juegos Mundiales de Berlín el verano pasado y fue testigo

de primera mano del poder de la inclusión a través del deporte y sabíamos que debíamos hacer esa

diferencia aquí”, dijo el ministro del Deporte de Chile, Jaime Pizarro. “Esto es parte del legado de los

Juegos Panamericanos y Parapanamericanos organizados por Chile, ya que contamos con

infraestructura de primer nivel y demostramos al mundo nuestra seriedad y capacidad para organizar

eventos internacionales.” La candidatura original fue un esfuerzo conjunto liderado por Olimpiadas Especiales Chile, apoyado por

la ciudad de Santiago, el presidente de Chile Gabriel Boric Font; el ministro y la subsecretaria del

Deporte, Jaime Pizarro Herrera y Antonia Illanes Riquelme, respectivamente; el Gobernador de Santiago

Claudio Orrego; y, el Presidente del Comité Olímpico de Chile Miguel Ángel Mujica. El legado de los Juegos Mundiales de 2027 en Chile incluye el desarrollo de programas de Escuelas

Unificadas en al menos 200 municipios y 1,000 escuelas; el aumento de entrenamiento sobre las

personas con discapacidad intelectual (DI) para las fuerzas de seguridad; la mejora de la formación de

profesionales de atención primaria de salud que tratan a personas con DI; la expansión de Olimpiadas

Especiales Chile a las 16 regiones del país; y una serie de acciones para movilizar la concienciación y el

compromiso político en toda América Latina. El acuerdo formal de los Juegos Mundiales se firmará el viernes 26 de abril en una reunión en

Washington D.C. del Consejo Americano del Deporte (CADE), que reúne a 41 ministros de Deportes del

hemisferio occidental. Cada dos años, miles de atletas de Olimpiadas Especiales de todo el mundo se reúnen para mostrar sus

habilidades atléticas y celebrar el espíritu de Olimpiadas Especiales, que celebra más de 50.000 juegos y

competencias cada año. Los primeros Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales tuvieron lugar en

1968 y desde entonces han evolucionado hasta convertirse en un acontecimiento deportivo mundial, que

atrae a un amplio abanico de patrocinadores, seguidores y medios de comunicación. Alternando entre

Juegos de Verano y Juegos de Invierno, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales atraen la

atención del público hacia el talento y las habilidades de las personas con discapacidad intelectual,

