Se convierte en una de las pasarelas más diversas con mujeres embarazadas y tallas grandes

El evento de ropa de baño y resort más grande del mundo celebró pasarelas con mujeres embarazadas, tallas grandes, madres y bebés y personas de todas las edades.

“Estamos orgullosos de unir en una misma pasarela a tantas marcas —más de 50— de diferentes partes del mundo, y celebrar más de 30 eventos en una semana”, señalaron los organizadores.

Miami Swim Week® The Shows contó con la presencia de celebridades como Claudia Vergara, Caterina Valentino, Billionaires Club, Juliana Herc, Pao Ruiz, Dance Like Andrea, Sophia Talamas o Sam Paige. La “hair gurú” Dafne Evangelista fue la encargada de peinar a las modelos.

Los desfiles de Miami Swim Week® The Shows se celebraron en el SLS South Beach, con iniciativas como Miami Swim Week® 1st Upcycle Worldwide Design Competition, una feria comercial ecológica; Hammock Trade Show, un espectáculo de recaudación de fondos en beneficio de The Little Lighthouse Foundation (LLF), fiestas de personas influyentes, almuerzos, cenas y recepciones VIP.

