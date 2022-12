Se prohíbe la quema de madera o leña en los interiores y exteriores de las residencias debido a la alta contaminación del aire, prevista para el domingo, 18 de diciembre del 2022 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El South Coast Air Quality Management District ha emitido una alerta de día de no quema residencial en domingo, 18 de diciembre del 2022 para todos los que viven en la cuenca aérea de la Costa Sur, que incluye las zonas no desérticas de los condados de Los Angeles, Riverside y San Bernardino y todo el condado de Orange. South Coast AQMD recuerda a los residentes de estas áreas que la quema de madera o leña en sus chimeneas o cualquier dispositivo de quema de madera en interiores o exteriores está prohibida durante la prohibición obligatoria de la quema de madera. La regla de no quemar madera prohíbe quemar madera así como leña y leños manufacturados, como los que están hechos de cera o papel.

Haga su parte para ayudar a mantener nuestro aire limpio no quemando madera durante la prohibición obligatoria de quemar madera. Las alertas de no quemar madera son obligatorias para proteger la salud pública cuando se pronostica que los niveles de contaminación de partículas finas en el aire en la región son altos. El humo de la quema de madera puede causar problemas de salud. Las partículas en el humo de la combustión de madera – también conocidas como materia particulada o PM2.5 – pueden penetrar profundamente en los pulmones y causar problemas respiratorios (incluyendo ataques de asma), incrementos en las visitas a las salas de emergencia y hospitalizaciones.

Las alertas de no quemar de South Coast AQMD no se aplican a las comunidades montañosas por encima de los 3.000 pies de altura, el Valle de Coachella o el la parte alta del desierto. Los hogares que dependen de la madera como única fuente de calor, los hogares de bajos ingresos y los que no tienen servicio de gas natural también están exentos del requisito. Las chimeneas de gas y otras chimeneas que no utilizan leña no están restringidas.

El programa «Check Before You Burn» de South Coast AQMD está en vigor desde noviembre hasta finales de febrero, cuando los niveles de partículas son más altas. Este es el primer aviso de no quemar para la temporada del 2022-2023.

South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de Coachella.

