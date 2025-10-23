Se registran 63 sismos en la zona fronteriza entre Guatemala y San Lorenzo, Ahuachapán

Día a Día News

ElSalvador–Entre la noche del sábado 18 de octubre y la mañana del jueves 23 de octubre de 2025, se detectó una serie de movimientos sísmicos en la zona fronteriza entre Guatemala y el distrito de San Lorenzo, en Ahuachapán. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se contabilizaron un total de 63 sismos durante este período.

De esos 63 movimientos, 13 fueron percibidos por la población local, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas. El MARN explicó que la actividad sísmica está relacionada con la activación de fallas geológicas locales.

La institución mantiene un monitoreo constante de la zona ante la posibilidad de que se registren nuevos sismos y recomienda a la población seguir únicamente la información oficial, manteniendo la calma y extremando precauciones.

El MARN continuará informando cualquier novedad sobre la actividad sísmica, mientras se mantiene la vigilancia geológica en esta región fronteriza.

