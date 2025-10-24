Tin Marín renueva “El Teatrino”

El Museo de los Niños presenta con gran entusiasmo la renovación de su exhibición “El Teatrino”, un espacio dedicado al arte, la expresión y la creatividad infantil. Gracias al patrocinio de Banco Industrial, este espacio se transforma para continuar inspirando a miles de niñas y niños a expresarse a través del teatro, la imaginación y el juego.

Desde su inauguración, El Teatrino ha sido un punto de encuentro donde pequeños y grandes pueden actuar, crear historias y descubrir el poder de las emociones. Esta es la primera vez que la exhibición se renueva desde la fundación del museo, lo que representa un paso significativo en la constante innovación de los espacios educativos y culturales.

Más que un cambio físico, esta renovación simboliza el compromiso de Tin Marín por ofrecer experiencias modernas, inclusivas y llenas de aprendizaje, manteniendo viva la esencia artística que ha caracterizado al museo y el compromiso por la mejora continua

Sobre la exhibición:

El nuevo Teatrino invita a la niñez y sus familias a explorar el mundo del teatro de manera lúdica, aprendiendo sobre sus orígenes, los diferentes tipos de títeres y la importancia de la expresión corporal y emocional. Cada visitante se convierte en protagonista, dando vida a historias únicas y fortaleciendo habilidades como la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo

En el nuevo Teatrino, los visitantes vivirán una experiencia completamente renovada donde cada niña y niño podrá subirse al escenario, crear su propia historia y dar vida a personajes únicos usando titeres, disfraces y mucha imaginación. Este espacio ha sido diseñado para fomentar la expresión oral, corporal y emocional, integrando dinámicas participativas que combinan el arte con el juego

Los visitantes podrán disfrutar, ya sea participando en las obras o formando parte del público, y aprender sobre las partes del teatro, los tipos de títeres, el teatro de sombras y cómo las emociones se expresan a través del cuerpo y la voz. Además, conocerán datos curiosos sobre el teatro en El Salvador y descubrirán que cada historia puede cobrar vida cuando se comparte con alegría y confianza

El patrocinio de Banco Industrial refleja su compromiso con la educación, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez salvadoreña, impulsando iniciativas que fomentan valores, aprendizajes y oportunidades para el futuro. A través de su cuenta infantil, promueve valores como el ahorro, la responsabilidad y la planificación desde temprana edad, con el propósito de que más niñas y niños comprendan la importancia de cuidar sus recursos y construir un futuro sólido. Este apoyo refuerza la visión comparada entre el Banco y el Museo: fomentar experiencias educativas que dejen huella en las nuevas generaciones

“Renovar El Teatrino significa renovar nuestra apuesta por el juego como motor del aprendizaje. Este espacio es un homenaje a la creatividad y al poder que tienen los niños y niñas para expresar emociones, soñar y transformar su entorno”, expresó Juan Carlos Novoa, director ejecutivo del Museo Tin Marín. “Agradecemos profundamente a Banco Industrial por creer en la importancia del arte y la educación como herramientas para el desarrollo humano y social”

Con esta renovación, Tin Marín reafirma su compromiso de seguir siendo un referente cultural y educativo en El Salvador, ofreciendo espacios que inspiran, educan y fortalecen los lazos familiares a través del juego.

