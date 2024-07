Seis naciones ven su primera representación del surf en el escenario olímpico

Carissa Moore, equipo de Estados Unidos / Foto: Tim McKenna

A más de 15.000 kilómetros de la ciudad anfitriona, el surf olímpico debutó en París 2024 en las profundas aguas azules de la Polinesia Francesa. Dos años de eventos clasificatorios en todo el mundo culminaron en un hermoso primer día de competencia que se caracterizó por un oleaje limpio de cuatro a seis pies y casi sin viento.

El intimidante arrecife de una de las olas más peligrosas del mundo, Teahupo’o, se podía ver claramente a través de los tubos de cristal transparente que los mejores surfistas del mundo navegaron con destreza al completar la Ronda 1, tanto para hombres como para mujeres. No hubo eliminatorias hoy, y el primer lugar en cada serie avanzó a la Ronda 3 y los dos surfistas restantes pasaron a la Ronda 2.

Fue un día lleno de lo que los tahitianos llaman Mana, con una fuerte camaradería en todo el campo, ninguno más que el del Equipo de EE. UU., cuyos cinco miembros incluyen a los actuales No. 1 y 2 del mundo tanto en hombres como en mujeres, junto con la medallista de oro de Tokio 2020 y cinco veces campeona del mundo Carissa Moore . En la última serie del día, Moore obtuvo un total de 9.00 en el recorrido y 16.50 en la serie para coronar las victorias en todos los ámbitos para los Estados Unidos.

“No veo la hora de volver y disfrutar del día de hoy y del éxito que todos tuvieron, porque fue realmente muy especial”, dijo Moore. “Siento que hemos sido la tribu de la buena onda. Todos nos hemos apoyado y alentado mutuamente. Fue realmente genial, anoche Griffin [Colapinto] de alguna manera provocó una apreciación e intención para hoy y fue agradable hablar sobre nuestros sentimientos y ser sensibles y hablar sobre lo agradecidos que estamos todos de estar aquí, lo que creo que realmente creó el ambiente para un día fantástico para todos nosotros”.

Los compañeros de equipo de Moore también se llevaron el protagonismo. Caroline Marks fue la mejor del día entre las mujeres, mientras que Griffin Colapinto y John John Florence fueron los más destacados entre los hombres, y Caitlin Simmers se llevó una serie espectacular.

Marks, Campeona Mundial Juvenil ISA U/16 2016 y Campeona Mundial WSL 2023, no perdió tiempo en conseguir un excelente 8.50. Luego siguió un espectacular despegue bajo el borde de un tubo pesado, lo que la hizo escupir y obtuvo un 9.43, la puntuación más alta del día en una sola ola para mujeres. Su total de 17.93 en dos olas fue el más alto del día en general.

Colapinto obtuvo el puntaje de ola individual más alto del día, 9.53, para derrotar al aspirante a la medalla de oro local Kauli Vaast (FRA) y al dos veces medallista de oro panamericano Lucca Mesinas (PER).

Florence demostró por qué se le considera uno de los mejores riders de barriles de todos los tiempos, ofreciendo una clase magistral para conseguir un total de 17,33 en dos tandas, el más alto del día para los hombres. Tras haber competido en Tokio 2020 con una importante lesión de rodilla, el dos veces campeón del mundo de la WSL y actual número uno del mundo se siente relajado y confiado de cara a sus segundos Juegos Olímpicos.

“Es genial representar a mi país, a Estados Unidos, a Hawái, a todo el mundo, y llegar y enfrentar el calor y empezar a sentirme muy bien, emocionada y llena de energía”, dijo Florence. “Creo que siempre es así, ya sabes, cuando llega el calor te preguntas: ‘¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a poner nerviosa?’ Creo que me metí en eso y estaba emocionada, las olas eran divertidas. Siento que estoy en un muy buen momento en este momento”.

La relajada actitud de Simmers permitió que la Campeona Mundial Juvenil ISA U/16 2018 y actual No. 1 del mundo se llevara la victoria en el enfrentamiento más comentado de la Ronda 1 previo al evento. La súper serie contó con otras dos de las mejores riders de barriles del mundo, Tatiana Weston-Webb (BRA) y Molly Picklum (AUS), pero la joven de 18 años entregó un estilo puro en cada ola que contribuyó a su total de serie de 12.93 para obtener la victoria.

Seis naciones ven su primera representación del surf en el escenario olímpico

Hoy estuvieron representadas 21 naciones, de las cuales 24 fueron mujeres y 24 fueron hombres. Seis de esas naciones participaron por primera vez en la historia del surf olímpico: Canadá, China, El Salvador, México, Nicaragua y España.

El debut olímpico más esperado fue el de la surfista más joven que compitió hoy, la china Siqi Yang . La joven de 15 años no logró un buen resultado, pero no se contuvo y atacó olas extremadamente pesadas sin dudarlo.

El mexicano Alan Cleland Jr. registró un total de serie de dos olas muy respetable de 14.34, detrás de John John Florence (EE. UU.), mientras que el español Andy Criere logró un excelente 8.50 en la misma serie.

Los dos surfistas que obtuvieron cupos de Universalidad, el salvadoreño Bryan Pérez y la nicaragüense Candelaria Resano , tuvieron buenas actuaciones, con múltiples tubos completados, pero necesitarán mostrar su mejor juego para el próximo día de competencia, cuando se enfrentarán a Ramzi Boukhiam (MAR) y Tatiana Weston-Webb (BRA), respectivamente.

Las tres mujeres de pies ágiles que llevaron a su nación al gran escenario, la medallista de plata de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Sanoa Dempfle-Olin (CAN), y sus compañeras de equipo españolas Janire González-Extabarri y Nadia Erostarbe , superaron los límites. Fue Erostarbe, medallista de cobre de los Juegos Mundiales de Surf ISA 2024, quien se llevó la primera victoria de serie olímpica de las nuevas naciones en París 2024, logrando un excelente 8.33 entre una variedad de impresionantes tubos.

“Estoy muy feliz de haberlo logrado”, dijo Erostarbe. “Quiero decir, fue un día de ensueño. Creo que tuvimos las mejores condiciones de todo el día. Fue simplemente perfecto. Aritz [Aranburu] me gritaba: ‘¡Vamos, vamos, vamos!’ Estoy feliz de haberlo logrado, feliz de estar aquí compitiendo y feliz de tener otra oportunidad de demostrar mi habilidad para el surf, espero que en buenas olas”.

El ISA Athlete Training Camp le da al peruano Alonso Correa la confianza para derrotar al campeón mundial y medallista olímpico

Alonso Correa, medallista de plata mundial junior ISA U/18 2016, obtuvo el primer puntaje excelente del evento, un 8.50, luego de caer del cielo en un tubo gutural del que fue escupido. Con un total de 5.83, el surfista de 26 años logró una sólida victoria por 14.33 sobre el dos veces campeón mundial Filipe Toledo (BRA) y el medallista de plata de Tokio 2020 Kanoa Igarashi (JPN). Correa fue uno de los muchos surfistas olímpicos de París 2024 que asistieron a un campamento de entrenamiento de atletas de la ISA en Teahupo’o durante el año pasado, donde cada surfista trabajó de cerca con la entrenadora local y especialista en Teahupo’o Tereva David.

“El campo de entrenamiento de la ISA fue un cambio radical para mí”, dijo Correa. “Estar aquí todos los días con los locales fue un cambio radical. Pensaba en eso durante el calor, en qué me diría Tereva [David] ahora mismo”.

“Ha sido increíble”, continuó Correa. “Cuando llegué aquí me decía a mí misma: ‘Quiero que disfrutes cada paso de esto; el bote, el cambio de banderines con otros equipos, la ceremonia, el surfing’. No quería que todo fuera solo mi serie. Estar aquí no es difícil. Es muy fácil disfrutar. Estoy preparada, me siento bien con mi surfing. Una vez que comenzó la serie, comenzó para mí. Entré en modo ataque”.

Joan Duru consigue una gran victoria para Francia en la primera ronda gracias a un heroísmo de último minuto

El país anfitrión, Francia, tuvo resultados dispares. Las favoritas tahitianas Kauli Vaast y Vahine Fierro se dividieron: Fierro ganó y pasó a la tercera ronda y Vaast pasó a la segunda. Johanne Defay , de la Isla Reunión , recibió un golpe en la cabeza en su primera ola y tuvo dificultades para recuperarse a pesar de múltiples intentos decentes.

Fue Joan Duru , medallista de oro de los ISA World Surfing Games 2021, quien logró la mejor actuación. Tras salir de un barril saludable con dos minutos en el reloj, el surfista de 35 años obtuvo un 7.67 para darle la vuelta a una serie que había estado dominada por la pericia técnica de Jack Robinson (AUS).

Para Duru, la oportunidad de competir en París 2024 es a la vez una redención y el broche de oro a una larga y exitosa carrera. El francés ganó el último clasificatorio olímpico para Tokio 2020, pero no pudo competir en los Juegos Olímpicos porque sus dos compañeros de equipo ya se habían clasificado. Ha anunciado que París 2024 marcará el final de su carrera competitiva.

“Es una competición enorme”, dijo Duru. “Es el mayor evento deportivo del mundo, pero no sé, me siento relajada. Es algo único en mi vida. Iba a dejar mi carrera y cuando me enteré de que era en Francia, pensé: ‘Oh, tal vez intentaré ir’ y estar aquí. Así que eso fue lo que hice y ahora estoy muy emocionada de estar aquí. Es increíble. Un poco, incluso mejor que si hubiera estado aquí la última vez. Estoy muy emocionada. Simplemente disfruto el momento, es una experiencia realmente buena”.

El Presidente de la ISA, Fernando Aguerre dijo:

“¡Qué día tan maravilloso y mágico en Teahupo’o! Lo había soñado durante años, pero la realidad superó todos mis sueños… sin duda fue un día para recordar por el resto de nuestras vidas”.

La próxima convocatoria para determinar cuándo se realizará la competencia se llevará a cabo el 28 de julio a las 6:15 am TAHT.

