Señales que podría indicar la existencia de cáncer de vejiga

Woman holding hand near toilet bowl - health problem concept

En los últimos años el cáncer de vejiga ha escalado un peldaño, ubicándose en el noveno lugar de cánceres más diagnosticados en el mundo. De acuerdo con la Coalición Mundial de Pacientes con Cáncer de Vejiga, esto se debe al aumento en las tasas de incidencia y de mortalidad de esta enfermedad

El crecimiento descontrolado de las células que componen la vejiga urinaria impacta a más de 600 mil personas en el mundo, y más de 200 mil personas mueren por el tumor más común del tracto urinario, el cáncer de vejiga

La Agencia Internacional para la investigación del cáncer hace énfasis en la importancia del diagnóstico temprano, y resalta que el 25% de estos casos son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad

El doctor, David Gómez, Gerente médico Uro-Oncología de Adium Centroamérica y el Caribe, asegura que en la región algunos casos son referidos por otras causas, y los pacientes llegan a atenderse con un especialista cuando el cáncer de vejiga se encuentra en etapas muy avanzadas.

“En algunos casos se les está tratando como una infección urinaria, sin referirlo rápidamente al urólogo. Eso retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento de la enfermedad. El cáncer de vejiga es una enfermedad que requiere un rápido diagnóstico, y en ocasiones se están demorando 2 a 3 meses, y en ocasiones incluso más tiempo”, detalla el doctor Gómez.

El especialista subraya que una señal que no debe ignorarse es encontrar sangre en la orina, mejor conocida como hematuria. Esta aparece en el 85% de los casos diagnosticados con cáncer de vejiga y algunas de sus características pueden ser un color rojo intenso, estar acompañada de coágulos y no presenta dolor

La necesidad frecuente de orinar, mucho más de lo normal durante las horas de descanso en la noche, es otro síntoma al que hay que prestarle atención.

El doctor Gómez afirma que un paciente con estos síntomas, y que, además, fume y esté expuesto a carcinógenos químicos -ya sea ambientales o laborales- debe ser referido inmediatamente a un urólogo

El tabaquismo es el causante del 50% de los casos diagnosticados de cáncer de vejiga. La relación entre el tabaco y diferentes tipos de cáncer, entre estos el de vejiga, no es nueva. Un estudio sobre la historia de la relación entre el cigarrillo y esta enfermedad da cuenta de su vinculación desde la década de 1960

A este factor de riesgo se le suma un componente ambiental y uno laboral. “La exposición a hidrocarburos, a ciertos químicos en industrias como la metalúrgica, entre otras, están influyendo en la aparición de la enfermedad”, expresa el doctor Gómez.

Conciencia sobre la enfermedad

En el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Vejiga, se hace un llamado a la identificación temprana de señales y a la derivación oportuna a un urólogo que permita un diagnóstico e inicio de tratamiento en las primeras etapas de la enfermedad.

El Gerente médico de Uro-Oncología de Adium Centroamérica y el Caribe, reitera algunas recomendaciones para diagnosticar y tratar la enfermedad de manera oportuna:

· Si tiene sangre en la orina y está orinando de 3, 4 o más veces en la noche hágase un chequeo.

· Si tiene dolor abdominal, lumbar y pélvico, no dude en consultar a un especialista.

· Consulte a un urólogo, lo antes posible, para determinar a qué se deben estos síntomas.

· Tenga presente que el cáncer de vejiga es una enfermedad que afecta a hombres y a mujeres.

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