Guatemala en alerta amarilla por sequía y altas temperaturas

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Guatemala–Las autoridades de protección civil de Guatemala declararon alerta amarilla preventiva ante la escasez de lluvias y el incremento de temperaturas que podrían afectar varias regiones del país en los próximos meses.

La medida fue anunciada por el Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), tras evaluar análisis técnicos y proyecciones climáticas elaboradas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según las autoridades, la alerta busca fortalecer las acciones de prevención y preparación ante posibles impactos asociados a sequías, incendios forestales, altas temperaturas, inundaciones y deslizamientos.

La Conred aclaró que la disposición no representa una declaratoria oficial del fenómeno de El Niño, sino una medida preventiva ante las condiciones climáticas previstas para las próximas semanas.

De acuerdo con estimaciones del Insivumeh, al menos 18 de los 22 departamentos de Guatemala podrían registrar afectaciones por la reducción de lluvias entre junio y agosto, especialmente en zonas del denominado Corredor Seco.

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, indicó días atrás que existe una alta probabilidad de que se configure el fenómeno de El Niño este año, situación que podría impactar no solo a Guatemala, sino también al resto de Centroamérica.

Las autoridades también solicitaron a gobiernos departamentales y municipales elevar sus niveles de preparación, actualizar planes de respuesta y coordinar medidas de protección para la población.

Además, la Conred informó que reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación interinstitucional para responder ante cualquier evolución de las condiciones climáticas.

Organismos internacionales han advertido anteriormente que la crisis climática y la irregularidad de lluvias continúan afectando la seguridad alimentaria en varias zonas del Corredor Seco centroamericano.

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