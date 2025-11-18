Séptima promoción de la Escuela de Especialización para la Construcción DOM finaliza su formación técnica

Día a Día News

ElSalvador–Un nuevo grupo de jóvenes salvadoreños culminó su formación en la Escuela de Especialización para la Construcción (EEC), de la Dirección de Obras Municipales (DOM), tras tres meses de clases teórico-prácticas y dos meses de servicio social.

Con esta séptima promoción, más de 2,700 jóvenes han sido capacitados gratuitamente en los dos años de funcionamiento de la escuela, creada por el Gobierno bajo la fase II del Plan Control Territorial, denominada “Oportunidades”.

Durante el acto de clausura, Alonso García, representante de los graduados, destacó el compromiso de los jóvenes con el país: “Es nuestra responsabilidad, nuestro deber como jóvenes y como futuros de este país, enseñar a los demás a hacer lo correcto, ser un ejemplo para los demás y ser una nueva generación para El Salvador”.

En esta séptima promoción, los nuevos profesionales fueron capacitados en especialidades como topografía, electricidad, instalación de tabla roca, operación de maquinaria, albañilería, mecánica de obra de banco, carpintería, instalación de cerámica y fontanería. Los conocimientos adquiridos les permitirán incorporarse al mercado laboral, ya sea en proyectos de la DOM, en el sector privado o por cuenta propia.

Los cursos, impartidos por miembros del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), tienen una duración de tres meses y se desarrollan en sedes ubicadas en las cabeceras departamentales. De esta manera, se facilita el acceso a jóvenes entre 18 y 32 años interesados en aprender un oficio técnico y contribuir al desarrollo del país.

El programa busca ofrecer oportunidades de formación a sectores que anteriormente no contaban con acceso a capacitación técnica. La combinación de teoría y práctica, junto con el componente social, fortalece las habilidades laborales y fomenta valores de disciplina, responsabilidad y trabajo en equipo.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, junto con la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, participaron en la ceremonia de graduación y felicitaron a los jóvenes por su esfuerzo, instándolos a seguir preparándose y a contribuir al crecimiento del país desde sus nuevas profesiones.

Desde su creación, la Escuela de Especialización para la Construcción ha impulsado siete promociones en todo el territorio nacional, brindando formación gratuita a miles de salvadoreños. Con el respaldo de la DOM, la iniciativa ha sido una herramienta clave en la generación de empleo y en la preparación de mano de obra calificada para los proyectos de infraestructura pública.

Actualmente, la DOM ejecuta más de 9,600 proyectos en el país, entre ellos la construcción del nuevo Hospital Rosales, centros educativos, clínicas, parques, complejos deportivos, pozos, calles rurales y urbanas. Estas obras representan también un campo de oportunidades para los nuevos egresados, quienes podrán aplicar de inmediato los conocimientos adquiridos.

El nuevo ciclo de formación iniciará en los próximos días. Los interesados pueden registrarse en el sitio oficial escueladeconstruccion.dom.gob.sv, donde encontrarán la información necesaria sobre fechas y requisitos.

Esta séptima promoción no solo marca un nuevo logro para la Escuela de Construcción DOM, sino también el comienzo de una etapa en la que más jóvenes salvadoreños se integran al desarrollo nacional, llevando consigo las herramientas técnicas y el compromiso de construir un mejor futuro para El Salvador.

