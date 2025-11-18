Este martes inicia con lluvias y continuará con tormentas en varias regiones del país

Día a Día News

ElSalvador–Este martes comenzó con lluvias en diferentes puntos del país, especialmente en la cadena volcánica y zonas costeras, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Para la tarde y noche se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones norte, occidental y oriental.

El incremento de lluvias responde al ingreso de humedad desde el mar Caribe, que junto con el flujo acelerado del este y el calentamiento diurno favorecen la formación de nubosidad y tormentas en el territorio nacional.

Para la noche, las lluvias continuarán en el norte, occidente y zonas centrales, manteniéndose condiciones inestables en gran parte del país. El viento soplará entre 9 y 18 km/h, sin cambios importantes, mientras que las temperaturas serán muy cálidas durante el día y frescas en la noche y madrugada.

Para el miércoles, el MARN prevé un patrón similar: mañanas con cielo parcialmente despejado y sin lluvias, pero tardes con lluvias y tormentas en las zonas montañosas del norte y la cordillera volcánica Apaneca-Ilamatepec. En la noche, continuarán las lluvias en zonas volcánicas y paracentral. El viento aumentará levemente con ráfagas de hasta 30 km/h en áreas altas.

Las condiciones atmosféricas dominantes serán el flujo del este acelerado y sistemas de vaguadas que mantienen la probabilidad de lluvias y tormentas en varias regiones del país durante las próximas 48 horas.

