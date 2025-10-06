Siete capturados en Santa Ana por dos homicidios cometidos en distintos casos

Día a Día News

ElSalvador–El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó este domingo sobre la captura de siete personas implicadas en dos homicidios registrados recientemente en el departamento de Santa Ana.

El primer caso corresponde al asesinato de un hombre de 66 años, ocurrido el pasado 2 de octubre en el distrito de Coatepeque. Según el ministro, el principal responsable fue identificado como Luis Antonio Rivera Gómez, quien fue capturado tras activarse el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), en coordinación entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto a él, las autoridades detuvieron a cuatro presuntos cómplices: Ileana Abigail García Andrade, Mario Edgardo Ávila Ramírez, Guillermo Joel Mejía Noyola y Nancy Cristina Barrera Sance.

“La PNC ha capturado al responsable del homicidio ocurrido en Coatepeque, Santa Ana, el pasado 2 de octubre”, publicó Villatoro en su cuenta de X. Añadió que el Estado “no tolerará los actos de violencia y aplicará todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la vida de otro ser humano”.

El segundo hecho se registró en el cantón Natividad, en Santa Ana Centro, donde la PNC localizó el cuerpo sin vida de un hombre de 31 años que presentaba lesiones provocadas con arma blanca. De acuerdo con Villatoro, los atacantes intentaron incendiar el cuerpo después del crimen.

Por este caso, fueron detenidos Denis Alberto García Martínez y Juan Manuel Pleitez Castillo, señalados como autores materiales del homicidio.

“Ahora nuestra PNC tiene las herramientas y la capacidad para resolver estos casos en tiempo récord, gracias al uso del PRHO”, destacó el ministro.

Con estas detenciones, la Policía Nacional Civil contabiliza dos homicidios y siete capturas relacionadas en lo que va del mes de octubre en El Salvador.

