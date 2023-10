Sindicatos salvadoreños reciben credenciales por parte del Ministro de Trabajo

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Asociación de Pueblos Agropecuarios Indígenas Salvadoreños y el Sindicato de Trabajadores Independientes de Comerciantes Sonsonatecos, solicitaron este 3 de octubre, al Ministerio de Trabajo la entrega de credenciales que habían pedido anteriormente.

Informaron que ante la negativa del Ministerio de Trabajo habían acudido a la Cámara Segundo de lo Contencioso Administrativo a interponer un recurso para agilizar el proceso de entrega de credenciales, sin embargo pasaron más de tres meses y la Cámara nunca le resolvió la demanda; y a otros sindicatos judiciales que presentaron el mismo documento, a ellos les habían resuelto en pocos días.

“Ya había antecedentes de que un sindicato de la Corte Suprema de Justicia había entregado una demanda anterior y a ellos les resolvieron en 20 días, y nosotros llevábamos tres meses y no nos habían dicho nada sobre la demanda, nos tocó poner un escrito de “Pronto Despacho” y qué curioso que entre tres días nos contestaron lo que no habían hecho en tres meses ,solo para decirnos que teníamos unas unas prevenciones y que teníamos que cumplirlas en 5 días, si no, nos admitían la demanda”, comentó Carlos Soriano, representante del movimiento sindical.

Esta demanda fue recibida por el ministro de Trabajo Rolando Castro, en la que explicaron cómo habían realizado las peticiones anteriores para obtener sus credenciales y que seguían esperando.

Asimismo dijeron que los magistrados han cometido actos arbitrarios, como la justicia selectiva y respuesta tardía. Ante está solicitud el ministro, Rolando Castro concluyó recibir la denuncia y entregó sus credenciales.

