Sismo de magnitud 6.0 sacude al El Salvador la madrugada de este sábado

Ago 23, 2025 #Ahuachapán, #El Salvador, #MARN, #Sismo

ElSalvador–Un sismo de magnitud 6.0 se registró en El Salvador durante la madrugada de este sábado, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:14 de la madrugada, con epicentro localizado a 80 kilómetros al suroeste de Barra de Santiago, frente a las costas de Ahuachapán.

El MARN detalló que el sismo tuvo una profundidad focal de 20 kilómetros. Los datos fueron confirmados por medio de la cuenta oficial de la institución en la red social X.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas por este evento sísmico, según la información preliminar de las autoridades.

