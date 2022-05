SISTEMA FEDECRÉDITO continúa creciendo y dando resultados positivos en 2022

Escucha este artículo Escucha este artículo

SISTEMA FEDECRÉDITO continúa con una excelente dinámica en el primer trimestre de 2022, registrando unos niveles de crecimiento y resultados muy positivos al cierre de este período, pese a los retos que ha representado la ralentización de la economía mundial.

El SISTEMA FEDECRÉDITO informó que ha registrado un saldo de US $2,341.1 millones en su cartera de préstamos en para el cierre del primer trimestre de 2022, demostrando resultados sólidos hasta la fecha.



“El crecimiento sostenido y el desarrollo constante del SISTEMA FEDECRÉDITO reflejan la solidez de la operación de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores, lo cual también ha permitido acceder a fuentes de financiamientos internacionales que contribuyen a la vez al beneficio de sus socios y clientes, quienes pueden acceder a productos y servicios financieros que se adaptan a sus necesidades”, indicó el Lic. Oscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.



Ruano, también destacó que la visión y liderazgo de su Presidente y CEO Lic. Macario Armando Rosales Rosa, ha sido clave para el éxito y solidez del Sistema.



Así mismo, FEDECRÉDITO destaca que un factor primordial para alcanzar grandes resultados es la amplia cobertura y la plataforma multicanal con la que cuenta el SISTEMA FEDECRÉDITO, que permite brindarle a los socios y clientes una excelente atención, sumado a la agilidad comercial que han demostrado las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO.



La solidez y eficiencia financiera del SISTEMA FEDECRÉDITO se continúa reflejando al cierre del primer trimestre de 2022, ya que cuenta con una cartera de préstamos que alcanzó un saldo de US $2,341.1 millones, reflejando un crecimiento de US $60.3 millones en este primer trimestre.



Además, en los depósitos, alcanzó los US $1,780.5 millones, un crecimiento de US $54.2 millones. Los activos crecieron un saldo de US $3,049.3 millones, y su patrimonio contable fue de US $ 571.5 millones.



Las 47 Cajas de Crédito y los 7 Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO brindan un gran beneficio a los salvadoreños, acercando los productos y servicios financieros a sus socios y clientes de los diversos sectores de la economía; manteniendo al mismo tiempo una apuesta firme por la inclusión financiera de todos los salvadoreños.



El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 1.3 millones de socios que confían en la solidez de la institución, la cual mantiene un liderazgo en el mercado gracias a su visión innovadora con el objetivo primordial de darle siempre la mano al crecimiento de sus socios y clientes, pues ha sido parte fundamental en la historia salvadoreña como ente promotor de la inclusión financiera salvadoreña.



En los últimos años la inclusión financiera ha tenido un considerable avance en el país, ya que varias de las iniciativas implementadas por el SISTEMA FEDECRÉDITO han sido aceptadas por los salvadoreños y están generándoles grandes beneficios al poder hacer uso de los diversos productos y servicios financieros que se ponen a su disposición.



Productos y servicios como las Cuentas de Ahorro exclusivas para socios, las cuales no tienen ningún costo, Créditos, Pago de Remesas Familiares, Tarjetas de Débito y Crédito Visa Internacional, seguros, entre otros. Asimismo, también facilita el acceso a estos por medio de una amplia plataforma multicanal integrada por FEDE MÓVIL, FEDE BANKING, FEDE RED 365, FEDE PUNTO VECINO, Call Center, Kioscos Financieros, entre otros.



Con el objetivo de continuar promoviendo la inclusión financiera y el ahorro, el SISTEMA FEDECRÉDITO brinda a sus socios el beneficio de obtener sus Cuentas de Ahorro sin ningún costo y contar con Tarjeta de Débito Visa Internacional con la cual no pagan membresía.



Asimismo, desarrolla numerosas actividades de educación financiera para concientizar a sus socios y clientes sobre la importancia del ahorro y la previsión para el futuro, para que así puedan generar hábitos financieros que les permitan alcanzar sus objetivos y evitar el sobreendeudamiento; con este mismo objetivo, las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO, ofrecen a los socios y clientes que reciben sus remesas familiares, diferentes productos y servicios financieros enfocados al ahorro para optimizar el uso de estas.



En la actualidad, el SISTEMA FEDECRÉDITO pone a disposición el uso de la tecnología a través de sus canales digitales, FEDE MÓVIL y FEDE BANKING, permitiendo a los socios y clientes recibir sus remesas familiares de forma fácil y segura, sin tener que desplazarse.

El SISTEMA FEDECRÉDITO, continuará consolidándose en 2022 como la red financiera con mayor cobertura a nivel nacional, ya que se encuentra “a la vuelta de la esquina” con más de 810 puntos de atención en el país, ubicados en 195 municipios, a la vez que continuará impulsando el uso de los canales digitales e incrementando la oferta de productos y servicios, para continuar consolidándose como la mejor opción de los salvadoreños a la hora de suplir sus necesidades financieras, y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país.



El SISTEMA FEDECRÉDITO es una institución financiera sólida con más de 80 años de trabajo en beneficio de los salvadoreños. Está conformado por 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores, 2 compañías de seguros, FEDECRÉDITO como entidad paraguas del SISTEMA y FEDESERVI, la cual es una empresa que brinda servicios complementarios a las Entidades Socias de la Federación.

