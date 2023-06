Sistema Fedecrédito es patrocinador oficial de las Selecciones Nacionales de Fútbol

Escucha este artículo Escucha este artículo

EI Sistema Fedecrédito, con el objetivo de continuar apoyando al fútbol nacional, anunció en una conferencia de prensa que será el patrocinador oficial de las Selecciones Nacionales de Fútbol.

Con esta alianza pretende fortalecer el deporte del país brindando un apoyo integral a la Selección Mayor Masculina, Selección Sub- 20 Masculina, Selección Sub- 17 Masculina, Selección Sub- 15 Masculina, Selección Mayor Femenina, Selección Sub- 20 Femenina, Selección Sub- 17 Femenina, Selección Sub- 15 Femenina, Selección Fútbol Playa Masculina y Femenina, Selección Fútbol Sala de El Salvador.

EI Sistema Fedecrédito refuerza su compromiso de apoyar el fútbol salvadoreño, promover acciones que fomenten el sano esparcimiento y potenciar el desarrollo futbolístico de todos los jugadores nacionales para que continúen poniendo en alto el nombre de nuestro país.

“En el Sistema Fedecrédito nos sentimos orgullosos de apoyar a nuestras selecciones nacionales, ya que nuestro compromiso siempre será el de brindarle la mano a los salvadoreños y sabemos que con estas acciones estamos contribuyendo a impulsar aún más el fútbol nacional que tanto disfrutan las familias salvadoreñas”, añadió el Lic. Oscar Ruano, Gerente de Negocios de Fedecrédito.

