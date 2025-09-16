SMC inaugura la serie Masters of Dance de otoño de 2025 el 1 de octubre

El Departamento de Danza de Santa Monica College (SMC) inaugura su Maestría en Danza de otoño de 2025 con una serie de clases magistrales y talleres de aprendizaje impartidos por profesionales de la danza. La serie comienza el 1 de octubre con la profesora de danza Cati Jean, que ofrecerá…una experiencia de acondicionamiento integral para la mente y el cuerpo, basada en los principios del Ballet Clásico tradicional y el método Boris Kniaseff .

Los talleres de Maestros de la Danza son gratuitos y el público está invitado a asistir como participante o como observador. El aforo es limitado y se asigna por orden de llegada.

ElLos talleres se llevarán a cabo en el SMC Core Performance Center (CPC) en el campus principal de SMC (1900 Pico Blvd., Santa Mónica).

La serie está patrocinada por SMC Associates ( smc.edu/associates ) , una organización privada que financia a oradores y programas especiales en el campus de Santa Monica College, y el Departamento de Danza de SMC.

La alineación de Masters of Dance del otoño de 2025 es:

1 de octubre a las 10:15 a. m.: Cati Jean: “Barra clásica de suelo/Barra clásica al sol” — Core Performance Center (CPC 304), ubicado en el campus principal de SMC, 1900 Pico Blvd., Santa Mónica. La educadora de danza Cati Jean ofrecerá una experiencia integral de acondicionamiento tanto para la mente como para el cuerpo, basada en los principios del ballet clásico tradicional y el método Boris Kniaseff . Realizado en el suelo en lugar de en la barra, este método mejora la alineación adecuada, la coordinación de todo el cuerpo, la fuerza y ​​el control, centrándose en los pies, los tobillos, las piernas, la espalda y, especialmente, el core para promover la flexibilidad y la rotación segura de la cadera. Los ejercicios están diseñados con repetición, control de la respiración y conciencia de la energía, lo que ayuda a los bailarines a internalizar la precisión y a reducir el riesgo de lesiones. Jean ha estudiado Barre au sol en el sur de Francia desde la infancia. En París, entrenó diariamente en el método Kniaseff con su mentora, Jacqueline Fynnaert, profesora de barra de suelo en la Ópera de París. Jean continúa su formación con Odile Bastien, quien estudió con la esposa de Kniaseff , Nina Vyroubova (Étoile de la Ópera de París ). La enseñanza de Jean refleja este profundo linaje y tradición.Gratis. Patrocinado por SMC Associates y el Departamento de Danza de SMC.

23 de octubre a las 12:30 p. m.: Myles Lavalleé: “Contact Improvisation” — Core Performance Center (CPC 304), ubicado en el campus principal de SMC, 1900 Pico Blvd., Santa Mónica. El artista y coreógrafo con sede en Los Ángeles, Myles Lavalleé, dirigirá una clase guiada de improvisación de contacto que explora la conversación de la danza y el movimiento a través de la lente de la llamada y la respuesta. Con un enfoque en la distribución del peso, la clase participará en tareas estructuradas y exploraciones que profundizan la comprensión de cómo liderar y ser liderado, a veces simultáneamente, y se sumergirán en las texturas del tacto, el tiempo y el tono para descubrir el rango dinámico de la asociación a través del diálogo físico. Lavalleé estrenó “Leaving With Hope” con LACDC y actuó junto a RZA en “A Ballet Through Mud”. Ha trabajado con los reconocidos coreógrafos Crystal Pite y Ohad Naharin, y actuó con Para.Mar Dance Theatre, BodyTraffic, Post:Ballet, Ishida Dance y Heidi Duckler Dance. Lavalleé ha bailado y dirigido talleres en Les Grands Ballets Canadiens (LGBC) de Montreal y Hubbard Street Dance Chicago (HSDC), y ha sido comisionada dos veces para crear obras originales para el programa de Innovaciones del Ballet Arizona . Entrada gratuita. Patrocinado por SMC Associates y el Departamento de Danza de SMC.

20 de noviembre a las 10:15 a. m.: Malia Baker: “Jazz” — Core Performance Center (CPC 304), ubicado en el campus principal de SMC, 1900 Pico Blvd., Santa Mónica . Malia Baker presentará una clase de jazz de alta energía y base técnica que comienza con un calentamiento de más de 30 minutos basado en fisioterapia para activar completamente el cuerpo. Las secuencias transversales enfatizarán la musicalidad, los cambios de dirección y la transferencia de peso. La clase termina con una combinación de estilos de actuación, que fomenta la observación, la autoexpresión y el refinamiento. Baker es una bailarina, coreógrafa y profesora profesional que vive en Los Ángeles. Sus créditos recientes incluyen la coreografía y el baile para Purple Disco Machine en Coachella 2024, el video “Spiral” de Sofi Tukker con Heidi Klum y el video “All I Want for Christmas Is You (25th Anniversary)” de Mariah Carey . Baker ha impartido clases internacionales en escuelas, estudios y convenciones, y enseña regularmente en TMILLY, Millennium Dance Complex y Movement Lifestyle. En 2023, se unió a Bob’s Dance Shop como bailarina, coreógrafa y «LadyBob». Entrada gratuita. Patrocinado por SMC Associates y el Departamento de Danza de SMC.

