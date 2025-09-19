Jue. Sep 18th, 2025

Estados Unidos

Trabajador de Caltrans muere en la autopista 4 en el condado de Contra Costa

Sep 18, 2025 #Sacramento

 El Departamento de Transporte de California (Caltrans) está de luto por la muerte de Mahdi Khorram, un empleado del departamento que murió hoy mientras trabajaba en la autopista 4 en el condado de Contra Costa.

Aproximadamente a la 1:30 am de hoy, Mahdi, de 39 años, murió después de ser atropellado por un camión de asfalto en una zona de construcción en la autopista 4 en el condado de Contra Costa.

“Mahdi era más que un colega; era un miembro valioso de nuestra familia de Caltrans”, dijo la directora de Caltrans, Dina El-Tawansy. “Su trágica muerte es una pérdida devastadora para su familia, amigos y todos sus colegas. Extiendo mis más sinceras oraciones y mi más sentido pésame a sus seres queridos y a todos los que lo conocieron y trabajaron con él”.

Mahdi, residente en Concord, comenzó a trabajar en Caltrans en 2023 como ingeniero de transporte e inspector de construcción. Le sobreviven su esposa y su hijo de tres años.

En honor a Mahdi, las banderas se bajarán a media asta en el Capitolio Estatal, en el Capitol Annex Swing Space y en todos los edificios de Caltrans.

Desde 1921, 195 trabajadores de Caltrans han perdido la vida en el trabajo.

