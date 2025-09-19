Trabajador de Caltrans muere en la autopista 4 en el condado de Contra Costa

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) está de luto por la muerte de Mahdi Khorram, un empleado del departamento que murió hoy mientras trabajaba en la autopista 4 en el condado de Contra Costa.

Aproximadamente a la 1:30 am de hoy, Mahdi, de 39 años, murió después de ser atropellado por un camión de asfalto en una zona de construcción en la autopista 4 en el condado de Contra Costa.

“Mahdi era más que un colega; era un miembro valioso de nuestra familia de Caltrans”, dijo la directora de Caltrans, Dina El-Tawansy. “Su trágica muerte es una pérdida devastadora para su familia, amigos y todos sus colegas. Extiendo mis más sinceras oraciones y mi más sentido pésame a sus seres queridos y a todos los que lo conocieron y trabajaron con él”.

Mahdi, residente en Concord, comenzó a trabajar en Caltrans en 2023 como ingeniero de transporte e inspector de construcción. Le sobreviven su esposa y su hijo de tres años.

En honor a Mahdi, las banderas se bajarán a media asta en el Capitolio Estatal, en el Capitol Annex Swing Space y en todos los edificios de Caltrans.

Desde 1921, 195 trabajadores de Caltrans han perdido la vida en el trabajo.

