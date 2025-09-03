Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.° 418, dedicado al Lago de Ilopango, considerado el lago natural de origen volcánico más grande de El Salvador. Sus dimensiones son de 8 por 11 kilómetros y se ubica entre los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y La Paz.

El Lago de Ilopango es un punto de interés turístico que ofrece actividades como paseos en lancha, recorridos en motos acuáticas, buceo, pesca, kayak, hidro pedales y espacios para baños recreativos en sus orillas.

Durante la preparación del sorteo participó Abigail Colindres, jefa de Mercadeo del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), quien estuvo a cargo de la presentación de los premios mayores y eligió el orden de introducción de los maletines a la cámara de aire. También recibió un marco con el vigésimo conmemorativo que circuló durante la semana, entregado por el equipo de la Lotería.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 418

Primer Premio: $360,000 – Billete N.° 13512 (Vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 27462 (No vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 06039 (Vendido)

Los resultados oficiales pueden consultarse en el sitio web www.lnb.gob.sv.

La Lotería transmite en vivo sus sorteos cada miércoles a las 12:30 p. m. por Facebook, Instagram, YouTube y su página web. A las 2:00 p. m. pueden escucharse en Radio El Salvador y a las 5:30 p. m. se presenta un resumen de los principales premios en Canal 10.

Durante el mes de agosto, la Lotería benefició a 7,602 salvadoreños con una inversión de $58,229.60 a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, que busca apoyar con salud y bienestar a las familias del país.

El próximo sorteo pondrá en juego un Primer Gran Premio de $195,000. Además, continúa abierta la exposición conmemorativa por los 155 años de historia de la Lotería, en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA), de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.

Compartir esta nota