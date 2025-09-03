Catalino Miranda recibe medidas sustitutivas por estado delicado de salud

Día a Día News

ElSalvador–El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, otorgó este miércoles medidas sustitutivas a la detención al empresario de transporte Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, quien se encuentra hospitalizado en estado grave en el Hospital Zacamil debido a un cáncer terminal, según informó su abogado Rolando Aparicio a medios de comunicación.

La resolución fue tomada durante una audiencia especial de revisión de medidas, en la que el tribunal estableció que Miranda no podrá salir del país y que sus abogados deberán supervisar su salud y los cuidados médicos que requiere.

Aparicio explicó que la decisión se adoptó por razones humanitarias, dado que el empresario se encuentra en fase terminal y recibe cuidados paliativos. “Son cuestiones humanitarias, se han realizado todas las diligencias necesarias con Fiscalía, la defensa y Centros Penales para garantizar que se cumpla de manera segura”, afirmó el abogado.

Catalino Miranda enfrenta múltiples procesos judiciales. Actualmente tiene una condena de tres años por desórdenes públicos y venta a precio superior en las rutas de transporte 42 y 152, sentencia emitida en mayo de 2023 tras un juicio abreviado.

Además, la Fiscalía General de la República lo señala por falsedad material y falsedad ideológica, delitos que habría cometido junto a otras personas. En uno de los casos, se le acusa de falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles vinculados a un préstamo de $1,800,000, con el fin de liberar 78 autobuses ofrecidos como garantía.

Paralelamente, Miranda enfrenta otro proceso en el Tribunal Quinto de Sentencia por falsedad ideológica, relacionado con un préstamo de $2,650,000 en 2020, utilizando documentación financiera presuntamente falsa. Su juicio está programado para noviembre próximo.

Tras la audiencia, se libró la orden de libertad correspondiente al penal de Mariona, donde permanecía detenido, y se notificó al Tribunal Quinto de Sentencia sobre las medidas sustitutivas, para su aplicación inmediata.

